Stadtpokal Vaihingen: SV Horrheim feiert Turniersieg

– Foto: Timo Babic

Am heutigen Sonntag wurden beim Stadtpokal Vaihingen/Enz die verbleibenden Gruppenspiele sowie die gesamte Finalrunde der Herren ausgetragen. Nach packenden und emotionalen Duellen feierte der Gastgeber SV Horrheim den Turniersieg, während der TSV Ensingen den dritten Platz im Elfmeterschießen erang.

Am entscheidenden Turniertag fielen in den verbleibenden Vorrundenspielen über eine Spielzeit von 40 Minuten die ersten wichtigen Entscheidungen. Der TSV Kleinglattbach bezwang den SV Riet mit 3:0. Die Tore erzielten Harun Beldek per Foulelfmeter in der 28. Minute, Justin Trostel in der 31. Minute und Lukas Strauß in der 38. Minute. In einer engen Begegnung setzte sich der TSV Ensingen mit 2:1 gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag durch. Denis Kerkez traf in der 13. Minute per Foulelfmeter zur Führung der Spielgemeinschaft, ehe Nick Heckele das Spiel mit zwei Toren in der 36. Minute und in der Nachspielzeit in der Minute 40.+3 zugunsten von Ensingen drehte.

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte die SGM EnzVaihingen gegen die SG Gündelbach/Häfnerhaslach. Für die SGM trafen Marcel Rähmer in der 7. Minute sowie Cihat Aytac mit einem Doppelpack in der 21. und 23. Minute. Nach dem Gegentreffer zum 1:3 in der 30. Minute schraubten Louis Wäbisch in der 35. Minute und Mika Frantz in der 39. Minute das Ergebnis in die Höhe.

Zudem behauptete sich der SV Horrheim knapp mit 2:1 gegen den TSV Kleinglattbach. Das letzte Gruppenspiel des Tages entschied der SV Riet gegen die SG Gündelbach/Häfnerhaslach mit 1:0 für sich, wobei Yannik-Marian Nedorost in der 22. Minute das entscheidende Tor erzielte.

Deutliche Siege im Halbfinale

Die anschließenden Halbfinalbegegnungen boten intensiven Fußball, endeten jedoch mit klaren Ergebnissen. Der SV Horrheim zog durch einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TSV Ensingen in das Endspiel ein. David Klenk eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, gefolgt von Emil Arnold, der in der 18. und 22. Minute einen Doppelpack erzielte. Sascha Berger sorgte in der Nachspielzeit in der Minute 40.+2 für den Endstand.

Im zweiten Halbfinale setzte sich die SGM EnzVaihingen mit demselben Ergebnis von 4:0 gegen den TSV Kleinglattbach durch. Hierbei trafen David Hanzouli in der 9. Minute, Louis Wäbisch in der Nachspielzeit in der Minute 20.+1, Louis Scheid in der 29. Minute und erneut David Hanzouli in der 36. Minute.

Dramatik im Elfmeterschießen um den dritten Platz

Das Spiel um Platz 3 zwischen dem TSV Ensingen und dem TSV Kleinglattbach entwickelte sich zu einem emotionalen Krimi, den der TSV Ensingen schließlich mit 5:4 nach Elfmeterschießen für sich entschied. Im Elfmeterschießen trafen Harun Beldek für den TSV Kleinglattbach, Luis Kronester für den TSV Ensingen, Tim Holzwarth für den TSV Kleinglattbach, Marvin Till für den TSV Ensingen, Kevin Rückert für den TSV Kleinglattbach, Laszlo Zoltan Fodor für den TSV Ensingen, Lukas Strauß für den TSV Kleinglattbach, Georg Kröning für den TSV Ensingen und final nochmals Luis Kronester, der damit den dramatischen Sieg für den TSV Ensingen sicherte.

Knapper Finalsieg für den SV Horrheim

Das Finale brachte die endgültige Entscheidung des Turniers. In einem packenden Duell bezwang der SV Horrheim die SGM EnzVaihingen knapp mit 2:1. Oliver Götz brachte den SV Horrheim in der 14. Minute per Foulelfmeter in Führung. Der Ausgleich für die SGM EnzVaihingen gelang Louis Wäbisch in der 21. Minute. Den entscheidenden Treffer zum Turniersieg markierte schließlich erneut Oliver Götz in der 37. Minute, womit sich der SV Horrheim den Titel beim Stadtpokal Vaihingen/Enz sicherte.