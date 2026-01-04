Stadtpokal Tübingen: SSC souverän, Hirschau mit Torlawine

Der Tübinger Stadtpokal hat am gestrigen Samstag seine zweite Vorrundenwelle erlebt – und in der Paul-Horn-Arena erneut gezeigt, wie erbarmungslos zwölf Minuten Hallenfußball sein können. In der Gruppe C setzt sich der SSC Tübingen an die Spitze, weil er sich die entscheidenden Punkte in den direkten Duellen holt und selbst dann standhält, als es einmal wackelt. In der Gruppe D zieht der TSV Hirschau mit einer Torserie davon, die wie ein grelles Licht auf dem Hallenparkett wirkt. Am heutigen Sonntag beginnt der Finaltag mit zwei neuen Vierergruppen, ehe am Abend Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale warten. Das Turnier geht in die Phase, in der ein einziger Moment alles kippen kann.

Gruppe C: SSC Tübingen setzt den Standard Der SSC Tübingen beendet die Gruppe C als Erster mit 7 Punkten und 7:3 Toren. Der entscheidende Schritt gelingt gleich im Spitzenspiel gegen den TV Derendingen: ein 4:1, das in zwölf Minuten eine ganze Geschichte erzählt. Danach folgt das 1:0 gegen den SV Pfrondorf, ein Ergebnis, das die Halle immer besonders scharf wirken lässt, weil ein einziges Tor wie eine Mauer sein kann. Nur im letzten Gruppenspiel gerät der SSC aus dem Rhythmus: Gegen die TSG Tübingen II endet es 2:2. Dieses Remis ändert nichts am Gruppensieg, zeigt aber, wie schnell auch ein Tabellenführer in dieser Spielzeit an Grenzen kommt.

Samstagabend: Zwei Gruppen, sofortige Trennlinien Der zweite Turniertag bringt die Gruppen C und D ins Geschehen. Der Modus bleibt gnadenlos: kurze Spiele, enge Taktung, jeder Fehler wird zur Zahl in der Tabelle. Wer sich in den direkten Vergleichen durchsetzt, trägt plötzlich die Luft der Favoritenrolle. Wer stolpert, muss damit leben, dass es in diesem Format keinen langen Weg zurück gibt.

Gruppe C: Derendingen bleibt dran, Pfrondorf mit Nadelstichen

Der TV Derendingen landet mit 6 Punkten und 9:7 Toren auf Rang zwei. Nach dem 1:4 gegen den SSC ist der Druck sofort da – und Derendingen beantwortet ihn mit zwei klaren Siegen: 4:1 gegen die TSG Tübingen II und 4:2 gegen den SV Pfrondorf. Gerade dieses letzte Spiel wirkt im Hallenmodus wie eine Befreiung, weil es das Weiterkommen festigt.

Pfrondorf steht am Ende bei 3 Punkten und 3:5 Toren. Der 1:0-Sieg gegen die TSG Tübingen II ist ein enger Erfolg, der den Abend zunächst öffnet, doch gegen den SSC (0:1) und Derendingen (2:4) reicht es nicht. Die TSG Tübingen II bleibt mit einem Punkt und 3:7 Toren am Tabellenende, holt aber mit dem 2:2 gegen den Gruppensieger ein Ergebnis, das den Abend zumindest mit einem Widerhaken abschließt.

Gruppe D: Hirschau spielt eine eigene Liga

In der Gruppe D ist die Hierarchie nach zwei Spielen klar. Der TSV Hirschau holt 6 Punkte bei 12:1 Toren und gewinnt beide Partien deutlich: 3:0 gegen den TSV Hagelloch und 9:1 gegen den TSV Lustnau. Gerade das 9:1 wirkt in einer Zwölf-Minuten-Partie wie ein Ausbruch, der alles überlagert. Hagelloch sichert sich 3 Punkte und 1:3 Tore, weil das Auftaktspiel gegen Lustnau 1:0 gewonnen wird, gegen Hirschau aber keine Antwort gefunden wird. Lustnau bleibt punktlos, trotz des einen Tores gegen Hirschau steht am Ende 1:10 – eine Bilanz, die zeigt, wie brutal ein kurzer Abend sein kann.

Zwischenfazit: Der Samstag schärft die Konturen

Nach zwei Turniertagen sind die Teams, die heute noch um den Stadtpokal spielen, nicht nur über Punkte definiert, sondern über die Art, wie sie ihre Spiele gewonnen haben. Der SSC Tübingen wirkt in der Gruppe C wie ein Team, das die knappen Momente beherrscht. Hirschau wiederum setzt in der Gruppe D die Wuchtmarke des Turniers, indem es zwei Spiele in klare Ergebnisse verwandelt. Genau diese Mischung aus Kontrolle und Explosivität erhöht die Spannung für den Finaltag.

Finaltag heute: Neue Gruppen, neue Gefahr

Am heutigen Sonntag beginnt die Zwischenrunde mit zwei Vierergruppen. In Gruppe 1 treffen SV 03 Tübingen, TV Derendingen, TSV Hagelloch und TSG Tübingen aufeinander. In Gruppe 2 stehen SSC Tübingen, TSV Hirschau, SV 03 Tübingen II sowie SSC Tübingen II. Die Vorrunde ist vorbei, doch die Aufgaben werden nicht leichter: Jetzt steht nicht mehr nur eine Platzierung, sondern der direkte Weg ins Halbfinale auf dem Spiel. Schon die Paarungen zeigen, wie eng es werden kann, wenn ein Gruppensieger wie der SSC auf Hirschau trifft und zugleich zweite Teams als Unbekannte in dieses Feld rutschen.

Spielplan heute: Der Abend baut sich zum Finale auf

Ab 16:45 Uhr startet der Finaltag mit SV 03 Tübingen gegen TSV Hagelloch. Um 17 Uhr folgt TSG Tübingen gegen TV Derendingen. In der Gruppe 2 beginnt es um 17:15 Uhr mit SSC Tübingen gegen SV 03 Tübingen II, um 17:30 Uhr spielt TSV Hirschau gegen SSC Tübingen II. Danach verdichtet sich alles im Halbstundentakt, bis die Gruppenphase um 19:30 Uhr mit SV 03 Tübingen II gegen SSC Tübingen II ihren Schlusspunkt setzt. Ab 20:30 Uhr folgt das Halbfinale, um 21:15 Uhr das Spiel um Platz drei, und um 21:45 Uhr endet der Stadtpokal mit dem Finale.

Ausblick: Heute zählt nur noch das Ergebnis

Der Stadtpokal geht damit in die Phase, in der Tabellen keine Sicherheit mehr sind. Der SSC Tübingen hat gestern gezeigt, dass er enge Spiele drehen und verteidigen kann. Hirschau hat gezeigt, wie schnell eine Partie entgleiten kann, wenn das Tempo einmal stimmt. Heute treffen diese Welten aufeinander – und mit ihnen all jene Teams, die in diesem Turnierformat wissen: Zwölf Minuten sind genug, um alles zu gewinnen. Oder alles zu verlieren.