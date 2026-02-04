Stadtpokal Brackenheim lebt weiter – Jubiläum trifft Wettbewerb

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der Stadtpokal Brackenheim geht 2026 mit neuem Modus, klarer Struktur und besonderer Symbolik an den Start. Eine Stadt, ein Pokal, ein Sieger – dieses Leitmotiv prägt das Turnier, das am Samstag, 7. Februar, und Sonntag, 8. Februar, auf dem Kunstrasenplatz in Brackenheim ausgetragen wird. Im Jahr des 125-jährigen Bestehens des TSV Botenheim erhält der Wettbewerb eine zusätzliche emotionale Ebene. Sechs Herrenmannschaften kämpfen nicht nur um sportliche Standortbestimmung, sondern auch um ein Preisgeld und den traditionsreichen Titel.

Jubiläum als besonderer Rahmen Das Jahr 2026 steht für den TSV Botenheim ganz im Zeichen des 125-jährigen Vereinsjubiläums. Als Ausrichter des Stadtpokals verbindet der Klub seine eigene Geschichte mit dem sportlichen Wettkampf der Stadtvereine. Der Stadtpokal wird damit nicht nur zum Vorbereitungsturnier, sondern auch zum Teil eines Jubiläumsjahres, das den Fußball in Brackenheim in den Mittelpunkt stellt.

Ein Stadtpokal mit Geschichte und Zukunft Der Stadtpokal ist seit Jahren fester Bestandteil des Brackenheimer Fußballkalenders. Damit das Turnier auch künftig Bestand hat, wurde gemeinsam mit der Stadt Brackenheim und den beteiligten Vereinen ein neuer, attraktiver Modus entwickelt. Der Wettbewerb bleibt ein Vorbereitungsturnier, das sportlichen Ehrgeiz mit frühem Saisonrhythmus verbindet. Der Kunstrasen sorgt für konstante Bedingungen und ermöglicht intensive Spiele über jeweils 60 Minuten.

Sechs Teams, zwei Gruppen, klare Wege

Der Stadtpokal wird mit sechs Mannschaften in zwei Dreiergruppen ausgetragen. In der Gruppe A treffen der VfL Brackenheim, der TSV Botenheim und die SGM Meimsheim/Brackenheim aufeinander. Die Gruppe B bilden die Sportfreunde Stockheim, die SGM NordHeimHausen und der TGV Dürrenzimmern. Jede Begegnung hat unmittelbaren Einfluss auf den Finaleinzug, taktisches Abwarten wird kaum möglich sein.

Der Samstag als Auftakt mit klarer Taktung

Der Turnierstart erfolgt am Samstag, 7. Februar, um 13 Uhr mit der Begegnung zwischen dem VfL Brackenheim und der SGM Meimsheim/Brackenheim. Um 14:10 Uhr folgt das erste Spiel der Gruppe B zwischen den Sportfreunden Stockheim und dem TGV Dürrenzimmern. Am späten Nachmittag um 17:15 Uhr greift der TSV Botenheim gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim ins Geschehen ein, ehe um 18:25 Uhr der TGV Dürrenzimmern auf die SGM NordHeimHausen trifft. Der erste Turniertag dient damit als Standortbestimmung für alle Teams.

Der Sonntag bringt die Entscheidung

Am Sonntag, 8. Februar, wird die Gruppenphase fortgesetzt. Um 11 Uhr kommt es in der Gruppe A zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Brackenheim und dem TSV Botenheim. Um 12:10 Uhr stehen sich in der Gruppe B die Sportfreunde Stockheim und die SGM NordHeimHausen gegenüber. Diese beiden Partien entscheiden über die jeweiligen Gruppensieger.

Finale als sportlicher Höhepunkt

Der Höhepunkt des Stadtpokals ist für Sonntag um 15:15 Uhr angesetzt. Dann treffen der Sieger der Gruppe A und der Sieger der Gruppe B im Finale aufeinander. Über 60 Minuten entscheidet sich, welche Mannschaft den Stadtpokal Brackenheim 2026 gewinnt und sich zugleich das ausgelobte Preisgeld von 400 Euro sichert. Der Finalist erhält 200 Euro.

Einlagespiele erweitern den Rahmen

Der Stadtpokal wird von zwei Einlagespielen ergänzt. Am Samstag um 15:20 Uhr treffen die Frauenmannschaften des TGV Dürrenzimmern und der TSG Hoffenheim III aufeinander. Am Sonntag um 13:30 Uhr bestreiten die B-Junioren der SGM Eibensbach/Cleebronn/Botenheim/Stockheim und des VfR Heilbronn ein weiteres Einlagespiel. Damit erhält das Turnier eine zusätzliche sportliche Breite.

Mehr als ein Vorbereitungsturnier

Der Stadtpokal Brackenheim 2026 vereint sportlichen Anspruch, lokale Identität und Jubiläumscharakter. Für Spieler ist er ein Härtetest vor der Saison, für Vereine ein Gradmesser und für Zuschauer ein kompaktes Fußballwochenende. Im Jubiläumsjahr des TSV Botenheim bekommt der Wettbewerb eine besondere emotionale Tiefe – und bleibt doch dem treu, was ihn ausmacht: Eine Stadt, ein Pokal, ein Sieger.