Stadtpokal Brackenheim: Dürrenzimmern stürmt, Botenheim verliert knapp

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der Brackenheimer Stadtpokal hat am ersten Turniertag gezeigt, warum dieses Turnier lebt. Auf dem Kunstrasenplatz ging es nicht um Schönspielerei, sondern um klare Ansagen. Der TGV Dürrenzimmern dominierte die Gruppe B mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 10:0, während in der Gruppe A der VfL Brackenheim und die SGM Meimsheim/Brackenheim ihre Duelle erfolgreich bestritten. Für den TSV Botenheim blieb ein bitterer Start: zwei Spiele, kein Tor, zwei Niederlagen. Nach vier Begegnungen am heutigen Samstag ist das Feld bereits deutlich auseinandergezogen – und der morgige Sonntag verspricht eine Entscheidung mit spürbarer Spannung.

Brackenheim setzt im Derby das erste Ausrufezeichen In der Gruppe A eröffnete der VfL Brackenheim den Turniertag mit einem 3:1-Erfolg gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim. Der VfL nutzte seine Chancen konsequent und setzte damit den ersten wichtigen Schritt Richtung Gruppensieg. Für die SGM bedeutete diese Niederlage bereits einen frühen Druckmoment, denn in einer Dreiergruppe entscheidet jedes Tor über das Weiterkommen. Trotz des Gegentores blieb Brackenheim stabil und verließ das Feld als verdienter Sieger.

Ein Auftakt mit Turniercharakter und klarer Richtung Der Stadtpokal Brackenheim ist als Vorbereitungsturnier angelegt, doch der erste Turniertag wirkte bereits wie ein kleiner Wettkampf um Prestige. Die Spielzeit von 60 Minuten ließ genügend Raum für Struktur und Rhythmus, aber auch für Fehler, die sofort bestraft wurden. In beiden Gruppen wurde schnell deutlich, dass jeder Punkt zählt, weil die Dreiergruppen keine zweite Chance bieten. Wer hier patzt, verliert sofort den Anschluss an das Finale.

Dürrenzimmern entfesselt den Stadtpokal mit einem Torfestival

In der Gruppe B folgte anschließend ein Spiel, das wie ein Donnerschlag wirkte. Der TGV Dürrenzimmern überrollte die Sportfreunde Stockheim mit 9:0 und setzte damit ein Ergebnis, das im Turnierverlauf noch enormen Einfluss haben kann. Diese Partie war mehr als ein Sieg – sie war eine Demonstration. Stockheim fand keinen Zugriff, Dürrenzimmern traf beinahe nach Belieben. Mit diesem Ergebnis war sofort klar: In der Gruppe B führt der Weg zum Finale über den TGV.

Botenheim startet im Jubiläumsjahr mit einem Rückschlag

Für den TSV Botenheim, der im Jubiläumsjahr eine besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht, wurde der erste Turniertag sportlich unerquicklich. Gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim setzte es eine 0:1-Niederlage. Damit blieb Botenheim ohne Torerfolg und steht nach dem Samstag bereits mit dem Rücken zur Wand. Gerade auf eigenem Terrain und im Rahmen des Stadtpokals schmerzt ein solches Ergebnis doppelt: weil es nicht nur um Punkte geht, sondern auch um das Gefühl, das man in ein Turnier mitnimmt.

Dürrenzimmern bleibt makellos und macht das Finale greifbar

Am Abend unterstrich der TGV Dürrenzimmern seine Vormachtstellung in der Gruppe B mit einem zweiten Sieg. Gegen die SGM NordHeimHausen gewann Dürrenzimmern mit 1:0 und blieb damit auch im zweiten Spiel ohne Gegentor. Zwei Spiele, zwei Siege, 10:0 Tore, sechs Punkte – klarer kann eine Gruppenphase kaum eröffnet werden. Während NordHeimHausen ohne Punkt und ohne Tor blieb, steht Dürrenzimmern bereits als Gruppensieger fest. Der Finaleinzug ist damit nicht nur wahrscheinlich, sondern Realität: Der TGV hat das Ticket für das Endspiel gelöst.

Die Tabellen sprechen nach vier Spielen eine deutliche Sprache

In der Gruppe A ist die Lage spannender. Der VfL Brackenheim steht nach dem 3:1 gegen die SGM Meimsheim/Brackenheim mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:1 da. Die SGM wiederum hat nach zwei Spielen ebenfalls drei Punkte, allerdings ein Torverhältnis von 2:3. Botenheim bleibt nach seiner 0:1-Niederlage punktlos und ohne Tor. Damit ist klar: Der Sonntag wird in Gruppe A zur Entscheidungsschlacht zwischen Brackenheim und Botenheim – während die SGM nur noch abwarten kann, wie dieses Duell ausgeht.

Der Sonntag bringt die Entscheidung in Gruppe A

Am morgigen Sonntag trifft der VfL Brackenheim auf den TSV Botenheim. Für den VfL ist die Ausgangslage komfortabel: ein Sieg würde den Gruppensieg sichern. Für Botenheim ist es hingegen bereits ein Spiel unter maximalem Druck. Nur ein Erfolg kann das Turnier noch offenhalten. Die SGM Meimsheim/Brackenheim muss auf Schützenhilfe hoffen, denn ihr Weiterkommen hängt nun davon ab, wie Brackenheim gegen Botenheim abschneidet.

Stockheim und NordHeimHausen kämpfen nur noch um Stolz

In der Gruppe B wird am Sonntag noch das letzte Gruppenspiel zwischen den Sportfreunden Stockheim und der SGM NordHeimHausen ausgetragen. Sportlich geht es dabei nicht mehr um den Finaleinzug, denn Dürrenzimmern ist bereits durch. Doch gerade solche Partien besitzen ihre eigene Schärfe: Beide Teams haben bislang keinen Punkt geholt, beide stehen ohne Torerfolg da. Es bleibt ein Duell um Würde, um ein Erfolgserlebnis und um einen versöhnlichen Abschluss.

Finale als Höhepunkt nach einem klaren ersten Tag

Das Finale findet am morgigen Sonntag statt, wenn der Sieger der Gruppe A auf den Sieger der Gruppe B trifft. Der TGV Dürrenzimmern steht bereits als Gruppensieger der Gruppe B fest und wartet nun auf seinen Gegner. Nach dem ersten Turniertag wirkt Dürrenzimmern wie der Maßstab des Wettbewerbs: Zwei Siege, kein Gegentor, zehn Treffer – diese Bilanz trägt eine klare Botschaft in sich.

Ein Stadtpokal, der sofort Feuer gefangen hat

Der Brackenheimer Stadtpokal hat am ersten Turniertag nicht langsam begonnen, sondern sofort Fahrt aufgenommen. Dürrenzimmern hat das Turnier an sich gerissen, Brackenheim hat Selbstbewusstsein getankt, Meimsheim/Brackenheim bleibt im Rennen, und Botenheim steht vor einem Sonntag, der über alles entscheidet. Die Ausgangslage ist klar – doch genau darin liegt die Spannung: Ein Spiel kann reichen, um die Geschichte des Stadtpokals neu zu schreiben.