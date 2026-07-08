Stadtpokal 2026: Großer Fußball-Samstag im Waldstadion

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Am Samstag, den 11. Juli 2026, wird das Waldstadion in Reinstetten zum Schauplatz des diesjährigen Stadtpokals. Beim Südpack Cup kämpfen drei Mannschaften in 60-minütigen Begegnungen um den Turniersieg, bevor ein Elfmeterturnier und eine WM-Übertragung den Tag abrunden.

Das Warten für die Fußballbegeisterten hat ein Ende: Am 11.07.2026 ist es wieder so weit und der Ball rollt beim diesjährigen Stadtpokal in Reinstetten. Ab 10 Uhr verwandelt sich das Waldstadion in eine Arena voller sportlicher Leidenschaft. Die Zuschauer erwartet ein intensiver Turniertag, an dem in einer Gruppe um den Erfolg gekämpft wird. Jedes der drei anstehenden Spiele ist auf eine Spielzeit von 60 Minuten angesetzt, was von der ersten Minute an Dynamik und Spannung verspricht.

Drei Vereine im sportlichen Schlagabtausch

Das Teilnehmerfeld verspricht packenden Fußball auf dem Rasen. Als Gastgeber geht der Landesligist SV Reinstetten ins Rennen. Er wird von zwei Bezirksligisten herausgefordert: den SV Ochsenhausen und die SG Ringschnait/Mittelbuch. Eröffnet wird der sportliche Dreikampf um 10 Uhr mit der ersten Paarung zwischen dem SV Reinstetten und dem SV Ochsenhausen. Schlag auf Schlag geht es um 11:30 Uhr weiter, wenn der SV Reinstetten gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch antritt. Das finale Gruppenspiel wird schließlich um 13 Uhr zwischen dem SV Ochsenhausen und der SG Ringschnait/Mittelbuch angepfiffen.

Entscheidungen vom Punkt und Weltmeisterschaft

Nach dem Ende der regulären Spielzeit ist der Fußballtag im Waldstadion jedoch noch lange nicht vorbei. Die Emotionen finden im direkten Anschluss ihre Fortsetzung, wenn es beim Elfmeterturnier um die Entscheidung vom Punkt geht. Zum Ausklang dieses sportlichen Samstags wird den Besuchern und Mannschaften zudem eine WM-Übertragung geboten, die für einen stimmungsvollen Abschluss des Turniertages sorgt.