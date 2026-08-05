Stadtoberliga-Knipser für Verbandsligist: "Statistik spricht für sich"

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Für den Nietlebener SV Askania hatte Paul Peter Henze in der vergangenen Saison beeindruckende Zahlen aufgelegt. In der Stadtoberliga Halle kam der junge Angreifer in 20 Partien auf stolze 44 Scorerpunkte - davon 33 Treffer. Künftig probiert der Torjäger sein Glück in der Verbandsliga.

Beim VfB Merseburg wurde der 20-Jährige in diesem Sommer als Neuzugang präsentiert. "Tormaschine für den VfB", titelte der Verbandsligist zur Vorstellung des Offensivspielers. Dieser hatte in der vergangenen Saison mit seinen Zahlen auf sich aufmerksam gemacht: "Diese Statistik spricht für sich", schrieben die Merseburger. Zum Spielerprofil:

Ausgebildet wurde Henze im Nachwuchs des VfL Halle 96, spielte für diesen unter anderem in der A-Junioren-Regionalliga und glänzte für die VfL-Reserve in der Saison 2024/25 bereits in seinen ersten 14 Herren-Spielen mit zehn Treffern. Im vergangenen Sommer schloss sich der Offensivspieler dem Landesklasse-Absteiger Nietlebener SV Askania, mit dem er eine starke Saison hinlegte. Allerdings blieben die Askanen fünf Punkte hinter dem Stadtmeister SG Einheit Halle zurück.

Henze lobt guten "Mix aus viel Spaß und Professionalität"

Den Aufstieg mit Nietleben hat Henze zwar verpasst, dafür ist sein persönlicher Aufstieg im Sommer allerdings umso größer: Aus der Stadtoberliga geht es in die Verbandsliga. "Ich bin sehr überzeugt davon, dass ich mich dort weiterentwickeln kann", sagte der 20-Jährige zu seinem Wechsel. "Zudem bin ich von der Art und Weise, wie die Teamchemie ist, sehr überzeugt und davon, dass es ein guter Mix aus viel Spaß und Professionalität ist."