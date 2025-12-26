Stadtmeisterschaft: Zwei Trainer packen Fußballschuhe ein

Bensheim (maz/ü). Seit fast einem halben Jahrhundert ist der zweite Weihnachtsfeiertag fest in der Hand der Bensheimer Fußballer. Bei der 44. Auflage der Hallenstadtmeisterschaft, die am Freitag (18.30 Uhr) in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule beginnt, bekommen die Männer dieses Mal sportliche Konkurrenz. Die Frauen haben nun ein eigenes Turnier, das am Montag mit sechs Mannschaften stattfindet und zwischen den Halbfinalspielen der Aktiven große Zuschauerresonanz hervorrufen soll.

Bei Boris Kacavenda, Trainer der FSG Bensheim, ist die Vorfreude groß: „Ich wollte schon immer mal mit den Frauen bei der Stadtmeisterschaft teilnehmen.“ Damit am Ende zudem ein gutes Ergebnis herauskommt – Kacavenda traut seiner Mannschaft einen Platz auf dem Podest zu –, haben sich die Frauen der FSG in zwei Hallentrainings auf das Turnier vorbereitet. „Sie sind alle fit“, gibt sich der erfahrene Trainer kämpferisch, sagt aber zugleich, dass der Spaß im Vordergrund stehen soll. Das gilt auch für den VfR Fehlheim, der erst seit kurzem Fußball für Frauen anbietet und bei der Premiere gar mit zwei Teams vertreten sein wird.

Spaß wollen auch die Alten Herren des SV Schönberg haben, die vor zwei Jahren überraschend ins Finale einzogen. Trotzdem sehen sich die Schönberger als Außenseiter. „Wir rechnen uns nichts aus“, sagt Ronald Fritz. Wichtiger ist dem Vereinsvorsitzenden, dass seine Mannschaft die Kontakte zu den anderen Clubs pflegt und ein paar unbeschwerte Tage in der Scholl-Halle feiern kann. Schließlich hat der SV noch viel vor.

Derzeit modernisieren engagierte Mitglieder das Vereinsgelände unter der Führung von Christian Stoiber. Der erfolgreiche Skifahrer (Buckelpiste), der einige Jahre im Allgäu unterwegs war, setzt sich immer wieder für seine Heimat ein. Bis zum Sommer des nächsten Jahres soll im Bensheimer Stadtteil endlich der Hartplatz durch einen Naturrasenplatz ersetzt werden. Die Bensheimer Stadtmeisterschaft wollen der Vorsitzende Ronald Fritz und seine Spieler dazu nutzen, Werbung für den Schönberger Fußball zu machen. Derzeit spielt der SVS in einer Spielgemeinschaft mit der SG Lautern in der D-Liga, der untersten Spielklasse. Langfristig hofft Fritz auf eine Rückkehr in die B-Liga, die der SV Schönberg noch aus seinen besten Zeiten kennt.

Auerbach, FC 07, Fehlheim nicht in Bestbesetzung

In anderen Sphären bei den Aktiven spielen die TSV Auerbach, der FC 07 Bensheim und der VfR Fehlheim. Die drei erfolgreichsten Bensheimer Clubs gehören mit ihrer Erfahrung aus der Gruppenliga zu den Favoriten auf den Turniersieg. Allerdings wird keine der drei Mannschaften in Bestbesetzung antreten. Fehlheims Trainer Sebastian Lindner sagt: „Ich habe die Schuhe auf jeden Fall dabei.“ Auch Constantin Renner, Trainer des FC 07, wird wohl selbst auf dem Platz stehen, um anderen Spielern eine Pause zu gönnen. So werden Dennis und Lukas Konietzko, die in ihrer Laufbahn schon Knieverletzungen hatten, vollständig geschont werden. Auerbachs Trainer Peter Brandenburger kündigt eine „Mischung aus erster Mannschaft und Reserve“ an. Ins Halbfinale dürften es die drei Vereine dennoch problemlos schaffen. „Danach wird viel davon abhängen, wer alles da ist“, sagt 07-Trainer Renner mit Blick auf die unsichere Personalsituation.

Die K.o.-Runde peilt auch Ausrichter FSG Bensheim an. Die Weststädter müssen in ihrer Gruppe allerdings entweder den FC 07 oder Fehlheim aus dem Weg räumen, um ins Halbfinale einzuziehen. „Wir wissen, dass das schwer wird, aber wir werden es versuchen“, sagt FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig. In der anderen Gruppe tritt die FSG Bensheim mit ihrer zweiten Mannschaft aus der D-Liga an, da der SV Schwanheim wegen Spielermangels kurzfristig abgesagt hat. Dort werden wohl Gronau, Lautern/Schönberg und die FSG um den zweiten Platz hinter der TSV Auerbach kämpfen. Gespielt wird nach Futsal-Regeln.

Es gibt einen neuen Wanderpokal, da der VfR Fehlheim, Titelverteidiger bei den Aktiven und den Alten Herren die Trophäe dreimal in Folge gewonnen hat und daher behalten durfte.



