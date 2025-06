Stadtmeisterschaft Worms: Ataspor sagt ab

WORMS. Ein Ausscheidungsspiel für die diesjährige Wormser Stadtmeisterschaft (28. Juni bis 12. Juli) braucht es nicht. Der einfache Grund: A-Ligist Ataspor Worms hat seine Teilnahme zurückgezogen. Sascha Bauer, Organisator und Vereinschef des austragenden ASV Nibelungen, erklärt. „Sie haben gesagt, sie haben zu wenig Spieler.” Was das für die bevorstehende Saison in der A-Klasse, für die Ataspor gemeldet hat, bedeutet und ob sie bis dahin genügend Akteure beisammen haben, ist unklar.

Fakt für die Stadtmeisterschaft 2025 am Holzhof ist dadurch: Der FC Blau-Weiß Worms und die SG Kickers Worms nehmen direkt am Achtelfinale teil. Als Favoriten gehen die Landesligisten TuS Neuhausen, TSG Pfeddersheim und die U21-Mannschaft des VfR Wormatia Worms ins Rennen. Die ersten Achtelfinalspiele steigen an diesem Wochenende (siehe Spielplan), das Viertelfinale an dem darauf (4.-7. Juli). Es folgen das Halbfinale (8./9. Juli) und das Spiel um Platz drei sowie das Finale (jeweils Samstag, 12. Juli).