Stadtmeisterschaft Schwäbisch Hall: Steinbach siegt im Jubiläumsjahr

Die Stadtmeisterschaft Schwäbisch Hall am heutigen Samstag hat in der Hagenbachhalle einen würdigen sportlichen Höhepunkt gefunden. Acht Herrenmannschaften, zwölf Minuten Spielzeit pro Partie und ein Modus ohne Schonfrist verdichteten den Abend zu einem intensiven Hallenturnier. Am Ende setzte sich der SC Steinbach-Comburg durch und verband sportliche Überlegenheit mit der besonderen Symbolik des eigenen Jubiläumsjahres. Der Turnierverlauf zeigte klare Favoriten, enge Entscheidungen und ein Finale mit deutlicher Aussage.

Ein Abend unter hoher Spannung Mit dem Beginn der Aktivenkonkurrenz am frühen Abend rückte der sportliche Wettkampf in den Mittelpunkt eines ohnehin besonderen Tages. Die Stadtmeisterschaft war geprägt von kurzen Pausen, hoher Intensität und der ständigen Wirkung jedes einzelnen Tores. In der Halle wurde schnell deutlich, dass Konzentration und Effizienz entscheidender sein würden als längere Ballbesitzphasen.

Gruppe B: Sportfreunde setzen sich durch In der Gruppe B behauptete sich die U19 der Sportfreunde Schwäbisch Hall an der Spitze. Sieben Punkte und 4:2 Tore reichten für Rang eins. Dahinter folgte der TSV Sulzdorf mit fünf Punkten und nur einem Gegentor, was die defensive Stabilität des Titelverteidigers unterstrich. Der TSV Hessental kam auf zwei Punkte, der SSV Schwäbisch Hall blieb mit einem Punkt Letzter.

Gruppe A: Steinbach setzt früh ein Zeichen In der Gruppe A ließ der SC Steinbach-Comburg keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Drei Siege, 7:1 Tore und neun Punkte bedeuteten den klaren Gruppensieg. Erfolge gegen den SC Bibersfeld, den SV Tüngental und den SV Gailenkirchen-Gottwollshausen sorgten für ein eindeutiges Tabellenbild. Bibersfeld folgte mit sechs Punkten auf Rang zwei, während Gailenkirchen-Gottwollshausen drei Punkte sammelte. Der SV Tüngental blieb ohne Zähler und musste sich früh aus dem Rennen um die vorderen Plätze verabschieden.

Platzierungsspiele ordnen das Feld

Nach der Gruppenphase folgten die Platzierungsspiele, die dem Turnier zusätzliche Struktur verliehen. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der SSV Schwäbisch Hall gegen den SV Tüngental durch. Im Spiel um Platz fünf gewann der TSV Hessental gegen den SV Gailenkirchen-Gottwollshausen.

Halbfinals mit Nervenstärke

Die Halbfinals brachten die erwartete Zuspitzung. Der SC Bibersfeld und die Sportfreunde Schwäbisch Hall trennten sich nach regulärer Spielzeit unentschieden, erst das Neunmeterschießen entschied zugunsten der Sportfreunde - 6:4. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SC Steinbach-Comburg klar mit 3:0 gegen den TSV Sulzdorf durch und zog souverän ins Endspiel ein.

Bronze für Bibersfeld

Im Spiel um Platz drei traf Bibersfeld erneut auf den TSV Sulzdorf. Auch diese Partie musste im Neunmeterschießen entschieden werden, das Bibersfeld mit 6:4 für sich entschied. Damit sicherte sich der SC Bibersfeld einen Platz auf dem Podest und einen versöhnlichen Abschluss des Turnierabends.

Finale mit klarer Entscheidung

Im Finale trafen die U19 der Sportfreunde Schwäbisch Hall auf den SC Steinbach-Comburg. Der Gastgeber ließ keinen Zweifel aufkommen und entschied das Endspiel deutlich mit 4:1 für sich. Mit einer konzentrierten, abgeklärten Leistung setzte sich Steinbach-Comburg durch und krönte einen Turnierabend, der sportlich wie emotional stimmig endete.

Ein Titel mit besonderer Bedeutung

Der Gewinn der Stadtmeisterschaft besitzt für den SC Steinbach-Comburg im Jubiläumsjahr eine besondere Symbolkraft. Über den gesamten Abend hinweg stellte das Team die stabilste Defensive, die größte Effizienz und die klarste Struktur. Die Stadtmeisterschaft 2026 zeigte eindrucksvoll, wie eng sportlicher Wettbewerb und Vereinsgeschichte miteinander verbunden sind.