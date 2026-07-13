Stadtmeisterschaft Rheinberg: Beim SV Budberg steht die Null Der SV Budberg lässt bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften in Borth nichts anbrennen. Warum der Titelverteidiger bei der Siegerehrung keinen Wanderpokal erhielt und wer das schönste Turniertor erzielte. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Budberg hat sich in Top-Besetzung ganz klar den Rheinberger Stadtmeistertitel gesichert. – Foto: Sven Hanisch

Der SV Budberg hat bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften beim TuS Borth den Titel verteidigt. Der Landesligist blieb in allen drei Partien ohne Gegentor und sicherte sich mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den SV Millingen im entscheidenden Spiel den Wanderpokal. Überreicht werden konnte dieser bei der Siegerehrung allerdings nicht – denn die Trophäe hatte der Vorjahressieger nicht mitgebracht.

Budberg doch überwiegend mit Erster Mannschaft am Start Eigentlich wollte der klassenhöchste Rheinberger Verein mit einer U23-Auswahl aus der zweiten und dritten Mannschaft antreten. Da die Bezirksliga-Aufsteiger jedoch zeitgleich im Trainingslager weilten, musste Trainer Tim Wilke auf 16 Spieler aus dem Landesliga-Kader zurückgreifen. Mit dabei waren unter anderem Kapitän Jan Luca Häselhoff, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Lennart Hahn, Oliver Nowak und Torhüter Marc Anders. Top-Torjäger Moritz Paul sowie Fynn Eckhardt wurden dagegen noch geschont. Auch A-Jugend-Trainer Nils Ahrens verfolgte das Turnier aufmerksam. Vier seiner talentiertesten Nachwuchsspieler gehörten zum Aufgebot, Stürmer Finn Röttges überzeugte mit zwei Treffern. Wilke nahm den erneuten Titelgewinn gerne mit und war vor allem erleichtert, dass alle seine Spieler verletzungsfrei blieben. Im Spiel gegen Concordia Rheinberg (3:0), das auch nach einer halben Stunde noch torlos gewesen war, zeigte sich der 51-Jährige allerdings unzufrieden mit der robusten Gangart des C-Ligisten und suchte in der Halbzeitpause das Gespräch mit dem Schiedsrichtergespann. Dabei kam es zu einem kurzen Wortgefecht.

„Wir haben ihnen eine halbe Stunde alles abverlangt. Die Jungs hatten Spaß und haben jede gelungene Abwehraktion wie ein eigenes Tor gefeiert. Erst als Budbergs Stammspieler kamen, wurde es schwieriger“, sagte Concordias neuer Trainer, Marcel Schwebke. Sein Team beendete das Turnier ohne Punkt und ohne eigenen Treffer auf dem letzten Tabellenplatz. „Schade, dass Orsoy zurückgezogen hat. Wir hätten gerne ein Spiel auf C-Liga-Niveau gehabt.“ Während die Alten Herren am Freitagabend den G.U.T.-Supercup noch auf Kunstrasen ausspielten, wurde das Turnier der ersten Mannschaften am Samstag auf dem Naturrasen ausgetragen. Die hochsommerlichen Temperaturen machten sich jedoch auch hinter der Bande bemerkbar. Trotz eines umfangreichen Angebots mit Speisen, Getränken und Hüpfburgen fanden über den Tag verteilt lediglich rund 200 Besucher den Weg an den Mittelweg.