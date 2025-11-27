Stadtmeisterschaft Regensburg: 16 Teams dabei, Gruppen fix

2023 meldeten sich 16 Vereine an. Letztes Jahr mischten nach einer kurzfristigen Absage 17 Teams mit. Nun sind es wieder 16. Und damit um einiges weniger als noch „vor Corona“. „Aufgrund der Anzahl teilnehmender Vereine haben wir uns auf ein eintägiges Turnier und auf vier Gruppen á vier Mannschaften geeinigt. Dies stellt sicher, dass alle Mannschaften genügend Partien absolvieren können. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Hauptrunde und kämpfen in K.O.-Spielen um den Sieg der Stadtmeisterschaft“, heißt es von Seiten des Sportamts.



Auf dem Papier sind Bayernligist SV Fortuna und Landesligist FC Kosova als klassenhöchste Starter die heißesten Anwärter auf den Stadtmeister-Titel. Fortuna schnappte sich im Vorjahr den Pokal, dank eines späten Siegtreffers im Endspiel gegen den Sportclub. Aus der Bezirksliga Süd sind der FSV Prüfening und der BSC Regensburg dabei. Auch dem SC Regensburg, dem SV Burgweinting oder dem Freien TuS ist eine gute Rolle zuzutrauen. Generell gilt: Überraschendes kann immer passieren auf Hallenparkett. Das haben die letzten Auflagen gezeigt. Was schade ist: Regensburgs Nummer 1 verzichtet erneut auf eine Teilnahme, der SSV Jahn schickt keine Mannschaft ins Rennen.



Auf alle Fälle ist der Spannungsbogen schon einmal aufgebaut. Inzwischen wurden die Gruppeneinteilung und der Spielplan fixiert. Die Mannschaften wurden in vier Vierergruppen gesteckt, die zunächst um den Einzug ins Viertelfinale rittern. Für die Spieler heißt es am Nikolaustag früh aufstehen. Das erste Gruppenspiel wird um 9.30 Uhr angepfiffen. Der neue Stadtmeister soll gegen 16.30 Uhr feststehen.





Die Vorrundengruppen (Spieldauer 10 Minuten)



Gruppe A: FSV Prüfening (Bezirksliga), SV Burgweinting (Kreisliga), SG Walhalla (Kreisliga), ESV 1927 Regensburg (Kreisklasse)



Gruppe B: BSC Regensburg (Bezirksliga), SC Regensburg (Kreisliga), SG Schwabelweis/Nord (Kreisklasse), SV Sallern Regensburg (A-Klasse)



Gruppe C: FC Kosova Regensburg (Landesliga), VfR Regensburg (Kreisklasse), Serbischer Club-Donau (Kreisklasse), SV Türk Genclik Regensburg (Kreisklasse)



Gruppe D: SV Fortuna Regensburg (Bayernliga), SpVgg Ziegetsdorf (Kreisliga), Freier TuS Regensburg (Kreisliga), DJK SV Keilberg (A-Klasse)





Finalrunde (Spieldauer 10 Minuten)



Viertelfinale (ab 14.30 Uhr): Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe C (VF 1), Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe D (VF 2), Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe B (VF 3), Erster Gruppe D – Zweiter Gruppe A (VF 4)



Halbfinale (ab 15.30 Uhr): Gewinner VF 1 – Gewinner VF 2, Gewinner VF 3 – Gewinner VF 4



Es folgen das Spiel um Platz 3 und das Endspiel (Anpfiff: 16.15 Uhr). Die weiteren Platzierungen werden nicht ausgespielt.