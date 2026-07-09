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Vereinsnachrichten
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Stadtmeisterschaft Pfungstadt 2026
von Eckhard Czok · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser
Die traditionelle Veranstaltung Stadtmeisterschaft Pfungstadt startet
heute ab 18.00 Uhr beim SV Hahn.
Die Veranstaltung beginnt mit der Partie
SV Hahn - RSV Germania 03 Pfungstadt.
Spannende Spiele und überraschende Ergeniss gab es schon immer. SV Hahn gilt nach dem Aufstieg als Favorit seiner Jubiläumsveranstaltung. Überraschungen hat es aber schon immer gegeben. Der SV Hahn freut sich auf zahlreiche Zuschauer