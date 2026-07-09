 2026-07-09T07:06:32.265Z

Vereinsnachrichten

Stadtmeisterschaft Pfungstadt 2026

von Eckhard Czok · Heute, 09:41 Uhr · 0 Leser

Die traditionelle Veranstaltung Stadtmeisterschaft Pfungstadt startet

heute ab 18.00 Uhr beim SV Hahn.

Die Veranstaltung beginnt mit der Partie

SV Hahn - RSV Germania 03 Pfungstadt.

Spannende Spiele und überraschende Ergeniss gab es schon immer. SV Hahn gilt nach dem Aufstieg als Favorit seiner Jubiläumsveranstaltung. Überraschungen hat es aber schon immer gegeben. Der SV Hahn freut sich auf zahlreiche Zuschauer