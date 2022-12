Stadtmeisterschaft: Passau fordert Schalding heraus Der Bezirksliga-Primus und die Mannen vom Reuthinger Weg treffen bereits in der Gruppenphase aufeinander

Die Passauer Stadtmeisterschaft hat nichts an ihrer Zugkraft verloren. Die Dreifachturnhalle an der Neuburger Straße war an allen bisherigen Turniertagen gut gefüllt und wird am heutigen Finaltag wohl aus allen Nähten platzen. Ab 12:30 Uhr rollt das runde Leder und bei den F-, E-,D- und C-Junioren werden in den Nachmittagsstunden die Stadt-Champions ermittelt. Highlights in der "Abend-Session" sind dann die Wettbewerbe der B- und A-Junioren sowie der Herren.

Bei der U17 sind gleich drei Teams des 1. FC Passau vertreten. Klassenhöchster Finalrunden-Teilnehmer ist aber das Team des SV Schalding-Heining, das im Freien in der Landesliga um Punkte und Tore kämpft. Spannend werden auch die internen Duelle des 1. FC Passau. Die U17, die in der Bezirksoberliga souverän das Ranking anführt, von Daniel Unterbuchberger hat ihre Spieler auf zwei Teams aufgeteilt, die eigene U16, die als 1. FC Passau III an den Start geht, möchte ihren Vereinskollegen aber gerne ein Schnippchen schlagen. "Wir sind heiß", verrät Coach Riccardo Brandstetter.





Bei der U19 läuft alles auf ein Final-Duell zwischen dem SV Schalding-Heining und dem 1. FC Passau hinaus. Die Bayernliga-Truppe der Grün-Weißen, die von Maxi Ammerl und Klaus Mörtlbauer gecoacht wird, geht als haushoher Favorit in den Endrundentag, die BOL-Truppe der Dreiflüssestädter um Übungsleiter Holger Stemplinger kann dem Erzrivalen an einem guten Tag allerdings durchaus gefährlich werden. Der VfB Passau Grubweg und die JFG Passau Donautal sind nur in der Außenseiterrolle, in der man es sich jedoch bekanntlich oft am leichtesten spielt.





Bei den Herren hinterließ in der Vorrunde die Equipe des 1. FC Passau den stärksten Eindruck. In einer allerdings nicht ganz so anspruchsvollen Staffel erzielte der Bezirksliga-Tabellenführer in drei Partien 20(!) Treffer. Allein achtmal konnte sich dabei Noah Aklassou in die Torschützenliste eintragen. Bereits in der Endrunden-Gruppenphase trifft der FCP auf den SV Schalding-Heining. Im Team des Bayernliga-Spitzenreiter stehen zahlreiche Youngsters, einzig etablierte Akteure sind Christian Brückl und Fabian Schnabel. Vor allem defensiv zeigte sich der SVS in der Vorrunde nicht unbedingt sattelfest und wenn es mit dem Stadtmeistertitel klappen soll, muss man sich im Spiel gegen den Ball steigern. Die technisch beschlagene Vertretung von Eintracht Passau möchte sich gegen die beiden Top-Teams anständig präsentieren.





In der Parallel-Staffel sind die beiden Mannschaften der DJK Passau West favorisiert, wenngleich die SG Schalding III / Hacklberg in der Vorrunde positiv überraschen konnte.