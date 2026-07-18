🏆 Stadtmeisterschaft Lingen: Finale perfekt

– Foto: SC Baccum

Baccum. Die Zwischenrunde der 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft ist gespielt – und das Endspiel steht fest. Der ASV Altenlingen und der SV Holthausen-Biene II kämpfen am Sonntag um den Wanderpokal. Während sich Altenlingen zum dritten Mal in Folge für das Finale qualifizierte, schreibt die Biener Reserve als Aufsteiger in die Kreisliga ihre ganz eigene Turniergeschichte.

In der Bäckerei-Fehren-Gruppe ließ der ASV Altenlingen nichts anbrennen. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft mit 2:0 gegen den SV Adler Messingen durch. Anschließend folgte gegen den SV Olympia Laxten ein torloses 0:0, ehe Altenlingen im letzten Gruppenspiel den SV Voran Brögbern mit 5:1 deutlich bezwang.

Mit sieben Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis zog der Bezirksligist verdient als Gruppensieger ins Finale ein. Besonders auffällig bleibt Neuzugang Felix Schmiederer, der mit insgesamt acht Turniertreffern die Torschützenliste anführt und maßgeblichen Anteil am Finaleinzug hat.

Hinter dem ASV entwickelte sich ein spannender Dreikampf um das zweite Finalticket. Olympia Laxten startete mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Voran Brögbern und erkämpfte sich anschließend ein 0:0 gegen Altenlingen. Trotz der abschließenden 1:2-Niederlage gegen den SV Adler Messingen reichten vier Punkte zum zweiten Tabellenplatz.

Messingen kam zwar ebenfalls auf vier Zähler, musste sich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Rang drei begnügen. Voran Brögbern beendete die Zwischenrunde mit einem Punkt auf Platz vier.

Holthausen-Biene II überrascht weiter

In der Rolfes-Bedachungen-Gruppe begann der Abend mit zwei torlosen Unentschieden. Sowohl SuS Darme und SC Baccum als auch SV Holthausen-Biene II und die SG Bramsche trennten sich jeweils 0:0.

Im zweiten Durchgang setzte die Biener Reserve dann das erste Ausrufezeichen und besiegte den SuS Darme mit 2:0. Gastgeber SC Baccum hielt sich durch ein 2:0 gegen Bramsche ebenfalls alle Chancen offen.

Darme verabschiedete sich anschließend mit einem 1:0-Erfolg über Bramsche aus dem Turnier. Damit lief alles auf ein echtes Endspiel zwischen Baccum und Holthausen-Biene II hinaus.

Elfmeterschießen entscheidet über das Finale

Im letzten Gruppenspiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. Nach regulärer Spielzeit konnte sich kein Team entscheidend absetzen, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Dort bewies der SV Holthausen-Biene II die stärkeren Nerven und setzte sich mit 4:3 durch.

Damit sicherte sich die Biener Reserve den Gruppensieg und zog sensationell ins Endspiel ein. Gastgeber Baccum musste sich mit Rang zwei begnügen, darf am Sonntag aber immerhin noch um Platz drei spielen.

Neuauflage mit besonderer Geschichte

Das Finale erinnert an die vergangenen beiden Stadtmeisterschaften – allerdings mit einem besonderen Unterschied. Erneut heißt der Gegner des ASV Altenlingen Holthausen-Biene, diesmal allerdings nicht die Landesliga-Mannschaft, sondern deren zweite Mannschaft, die als Meister der 1. Kreisklasse Süd und Kreisliga-Aufsteiger bislang ein starkes Turnier spielt.

Auf dem Papier geht Altenlingen als Favorit ins Endspiel. Doch die Biener Reserve hat in Baccum bereits mehrfach bewiesen, dass sie auch gegen höherklassige Gegner bestehen kann.

Das Programm am Sonntag

Spiel um Platz drei (14:00 Uhr)

SV Olympia Laxten – SC Baccum

Finale (16:00 Uhr)

ASV Altenlingen – SV Holthausen-Biene II

Nach vier Turniertagen ist die Bühne bereitet für einen stimmungsvollen Finaltag. Die Gastgeber hoffen auf eine große Kulisse, wenn zunächst Platz drei vergeben wird und anschließend die Entscheidung um den Titel der 41. Lingener Fußball-Stadtmeisterschaft fällt. Ob der ASV seinen Final-Hattrick vergoldet oder Holthausen-Biene II für die große Überraschung sorgt, die Antwort gibt es am Sonntag in Baccum.