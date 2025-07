Stadtmeisterschaft der Aktiven: SG Bexbach gelingt Titelverteidigung

Konstantin Glück konnte den SV Bexbach nach einem Konter und einer Unachtsamkeit im Abwehrzentrum der SG nach 26 Spielminuten überraschend in Führung bringen. Das Team von Trainer Jens Albrecht und Co.-Trainer Marc Fischer zeigte sich davon aber nicht geschockt und konnte bereits 2 Minuten später durch einen Kopfball von Pascal Buser nach Flanke von Tobias Deutsch zum 1:1 ausgleichen. Und es kam für die SG noch besser. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang Tobias Deutsch nach Vorlage von Leon Buser der 2:1 Führungstreffer für den Favoriten.

In der 2. Halbzeit war es schließlich Pascal Buser, der nach Vorarbeit seines Bruders Leon in der 67. Minute das 3:1 erzielte und den Deckel drauf machte. Die SG Bexbach hatte zwar noch weitere Möglichkeiten, doch am Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr. Das Schiedsrichtergespann um Raffael Haliszczak (TuS Lappentascherhof) hatte mit der sehr fairen Begegnung keine Probleme.