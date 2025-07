Stadtmeisterschaft Bocholt: Gruppen und Spielplan steht fest

Die Sportfreunde Lowick gehen als Titelverteidiger in die Stadtmeisterschaft. – Foto: Marcel Eichholz

Mit einem stark besetzten Teilnehmerfeld startet die Stadtmeisterschaft Bocholt in diesem Jahr am 22. Juli. An insgesamt vier Turniertagen empfängt Ausrichter TuS Stenern die zehn weiteren Teilnehmer auf der eigenen Sportanlage. Die Vorrunde findet vom 22. bis 24. Juli statt, der Finaltag ist für den Samstag darauf, den 26. Juli, geplant. Dieser Termin kann sich aber noch ändern, sollte der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West ein Heimspiel haben. In diesem Fall wären weitere Sportereignisse um den Hünting wohl nicht erlaubt.

Jeweils parallel finden die Spiele der Gruppen A und B statt, die mit jeweils vier Mannschaften bestückt sind. Nacheinander steigen die Partien der Gruppe C, in der nur drei Teams eingruppiert sind. In der Gruppe A stehen sich der SC TuB Mussum, Borussia Bocholt, SV Biemenhorst und VfL 45 Bocholt gegenüber. Die Gruppe B wird angeführt von Titelverteidiger Sportfreunde Lowick, außerdem dabei: GSV Suderwick, DJK Barlo und TuB Bocholt. In der Gruppe C komplettieren Gastgeber Stenern, Olympia Bocholt und der Hemdener SV das Teilnehmerfeld. Die Gruppe A trägt ihre Spiele am Dienstag, den 22.Juli, aus, die Gruppe C spielt am Mittwoch, den 23. Juli, und die Gruppe B beschließt die Vorrunde am Donnerstag, den 24. Juli. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten. >>> Hier geht es zur Stadtmeisterschaft Bocholt

Der Finaltag ist für den Samstag geplant, allerdings kann hier noch kurzfristig auf den Sonntag ausgewichen werden, sollte Regionalligist 1. FC Bocholt mit einem Samstagsspiel in die neue Regionalliga-Saison starten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aktuell sehr hoch, denn die "Schwatten" starten mit einem Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln in die neue Spielzeit. Am Finaltag selbst stehen Zwei Halbfinal-Duelle, das Spiel um Platz drei sowie das Finale an. Im vergangenen Jahr bezwang Lowick im Endspiel den SV Biemenhorst knapp mit 1:0. Der Spielplan in der Übersicht