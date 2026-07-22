Stadtmeisterschaft Bexbach - SG erneut Sieger von Joel Janes · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

SG Bexbach gelingt erneute Titelverteidigung Der alte Stadtmeister im Aktiven Fußball ist auch der Neue und dies zum dritten Mal in Folge. Die SG Bexbach sicherte sich mit einem verdienten 2:0 Sieg im Finale über den SV Niederbexbach erneut die Stadtmeisterschaft und konnte somit den Titel aus den letzten beiden Jahren erfolgreich verteidigen. Der Pokal des Stadtsportverbandes geht damit in den Besitz der SG Bexbach über. Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die knapp 300 Zuschauer im Stadion an der Süßhübelstraße in Oberbexbach einen meist spielbestimmenden Landesligisten, der sich allerdings beim Herausspielen von Tormöglichkeiten schwer tat. Der Gegner stand gut gestaffelt und ließ wenig zu.

In der 25. Spielminute brachte Pascal Buser die Hausherren nach einer gelungenen Kombination über Ben Schug und Tom Krieger mit 1:0 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es trotz weiterer Möglichkeiten bis zur Pause. Nach dem Wechsel wurden die „Malzochsen“ etwas stärker, doch hatte die Abwehr der SG alles im Griff. Einen „Bärendienst“ erwies der Niederbexbacher Stürmer Henri Weiss seiner Mannschaft in der 72. Spielminute. als er nach einem Foul zunächst „gelb“ sah und dann aus Frust den Ball Richtung grüne Lunge donnerte. Logische Folge war die gelb/rote Karte durch Schiedsrichter Fabian Knoll (ASV Kleinottweiler). Philipp Baschab sorgte 3 Minuten später mit dem 2:0 für klare Verhältnisse. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.