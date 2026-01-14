Stadtmeisterschaft 2026: Fußball und Geschichte in der Hagenbachhalle

– Foto: Nedi Vinković/Veranstalter

Die Stadtmeisterschaft Schwäbisch Hall 2026 verbindet sportlichen Wettbewerb mit einem besonderen Anlass. Der SC Steinbach-Comburg richtet im Jahr seines 100-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Stadtverband für Sport das Hallenturnier in der Hagenbachhalle 1 aus. Über den gesamten Samstag hinweg stehen Nachwuchs, Juniorinnen, Alte Herren und am Abend die Aktiven im Mittelpunkt. Acht Herrenmannschaften kämpfen ab 18 Uhr um den Stadtmeistertitel, der Titelverteidiger TSV Sulzdorf tritt mit klarer Zielsetzung an.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turniertag im Zeichen des Jubiläums

Die Stadtmeisterschaft ist 2026 mehr als ein gewöhnliches Hallenturnier. Der Gastgeber SC Steinbach-Comburg feiert sein 100-jähriges Vereinsbestehen und gibt diesem sportlichen Höhepunkt einen besonderen Rahmen. Die Hagenbachhalle wird dabei zum Treffpunkt für aktive Spieler, ehemalige Wegbegleiter und zahlreiche Zuschauer. Getränke und Speisen im Foyer sorgen dafür, dass der Turniertag nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich getragen wird.

Der Tagesablauf mit klarer Struktur

Der Samstag beginnt bereits um 9 Uhr mit der E-Jugend, die den Auftakt in die Stadtmeisterschaften gestaltet. Um 13 Uhr folgt ein Einlagespiel der Juniorinnen zwischen dem SV Tüngental und dem TSV Sulzdorf. Ab 13:30 Uhr übernehmen die Alten Herren die Halle, ehe ab 18 Uhr die Aktiven den sportlichen Höhepunkt des Tages bilden. Diese Abfolge macht die Stadtmeisterschaft zu einem generationenübergreifenden Ereignis. Acht Teams und zwei Gruppen

Bei den Aktiven treten acht Mannschaften in zwei Vierergruppen an. Die Gruppe A setzt sich aus dem SV Tüngental, dem SC Steinbach-Comburg, dem SV Gailenkirchen-Gottwollshausen und dem SC Bibersfeld zusammen. In der Gruppe B stehen die Sportfreunde Schwäbisch Hall U19, der SSV Schwäbisch Hall, der TSV Hessental sowie der TSV Sulzdorf, der als Titelverteidiger in das Turnier geht. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten, was schnelle Entscheidungen und hohe Intensität garantiert.