Stadtmeister gesucht! Ettmannsdorf – und sonst?

Diesen Sonntag steht das nächste Turnier unter der Regie des SC Kreith/Pittersberg an. Der Startschuss fällt um 13 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel. Veranstalter ist der Stadtverband für Sport. Wie im Vorjahr nehmen acht Klubs an, die in zwei Vierergruppen um die Halbfinalteilnahme spielen. Das Endspiel ist auf 17.10 Uhr eingetaktet, zuvor werden alle Platzierungen ausgespielt.



Titelverteidiger ist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Er gilt auch heuer wieder als Top-Favorit auf den Pokal. Holt sich der SVSE den dritten Stadtmeistertitel in Folge? Oder kommt es zu einer Überraschung? Verantwortlicher Hallentrainer der Ettmannsdorfer ist Tobias Wiesner, „draußen“ Coach des Kreisliga-Teams. „Wir haben größtenteils Spieler der zweiten Mannschaft dabei, aber auch jeweils ein, zwei aus der U19 und der ersten Mannschaft“, informiert Wiesner, der nicht davon ausgeht, dass die Titelverteidigung im Vorbeigehen klappt: „Die Gruppenauslosung hat uns eine durchaus schwierige Gruppe beschert. Wir werden niemanden unterschätzen. Nichtsdestotrotz sind wir gut vorbereitet und wollen den Titel verteidigen.“ Wiesner war schon letztes Jahr für die Truppe verantwortlich und sah, wie sie im Endspiel den ASV Fronberg mit 4:1 von der Klinge springen ließ.



Die Auslosung ergab folgende Gruppeneinteilung: In Gruppe A treffen im Eröffnungsspiel der SV Haselbach (Kreisliga) und der TSV Klardorf (Kreisklasse) aufeinander. Gerade den Haselbachern, die Überraschungsmannschaft dieser Saison in der Kreisliga West, ist einiges zuzutrauen. Mit in dieser Gruppe sind der SC Weinberg (Kreisklasse) und der ASV Fronberg (A-Klasse). In Gruppe B bekommt es der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einem Kreisklassisten und zwei A-Klassenteams zu tun: Der SC Kreith/Pittersberg, der FC Vatanspor und der FT Eintracht wollen den großen Favoriten ärgern.



Das Prozedere und die Regularien bleiben unverändert. Gespielt wird erneut nach Futsal-Regeln und es gelten die Hallenregeln des Verbandes. Ferner informiert das Orga-Team darüber, dass pro Verein 15 Freikarten für Spieler, Trainer und Betreuer gestellt werden. Ansonsten beträgt der Eintrittspreis wie in den letzten Jahren 5 Euro für Männer und 3,50 Euro für Frauen, Jugendliche und Rentner. Alle Matches dauern zwölf Minuten, nur das Finale geht zwei Mal zehn Minuten. Die Finalspiele werden voraussichtlich gegen 16 Uhr starten. Gegen 17.30 Uhr soll der neue Hallen-Stadtmeister des Stadtgebiets Schwandorf feststehen. Für das leibliche Wohl sorgt der SC Kreith/Pittersberg mit seinen zahlreichen Helfern.



Hier geht's zum ausführlichen Turnierplan...