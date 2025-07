Stadtmeister gesucht

"Zurück in den Fokus." So beschreibt Sven Möller den Bad Rappenauer Stadtpokal, der diesen Sommer beim TSV Obergimpern ausgetragen wird. Der Abteilungsleiter desselbigen freut sich darauf, sechs Mannschaften aus der näheren Umgebung begrüßen zu dürfen.

Eine Dreier- und eine Vierergruppe spielen von Dienstag bis Freitag die vier Halbfinalteilnehmer aus, die am Samstag die Endrunde bestreiten. Gespielt wird in der Gruppenphase jeweils über 50 Minuten, in der Finalrunde sind es 60 Minuten pro Partie.

Interessant wird es für die Teilnehmer aus einem weiteren Aspekt: Mit der SGM Fürfeld/Bonfeld und dem TSV Heinsheim sind zwei A-Klassen-Teams am Start, die nicht aus dem Sinsheimer Fußballkreis kommen und sogar einem anderen Verband, dem Württembergischen, angehören. Alte Bekannte stehen dennoch in Diensten von Fürfeld/Bonfeld. Andre Rott, Kevin Oliveira sowie Philipp Strähle, drei ehemalige Kirchardter, trainieren seit dieser Saison die SGM.