Stadtmeister: Ettmannsdorf feiert Titel-Hattrick

„Titelverteidigung – das ist natürlich immer schön und war auch unsere Zielsetzung“, freute sich Ettmannsdorfs Coach Tobias Wiesner, dem neun Feldspieler zur Verfügung standen. Neben vielen jungen Spielern aus dem Kreisligateam und aus der U19 mischte beim alten und neuen Titelträger auch Thomas Stowasser, Torjäger des Landesligateams, mit. „Nach einem 7:0-Auftaktsieg hatten wir zwei Spiele, die nicht so gut waren. Gleiches galt fürs Halbfinalspiel. Hier lagen wir gegen Haselbach zunächst 1:3 hinten, konnten aber noch auf 3:3 ausgleichen. Im Siebenmeterschießen hatten wir das glücklichere Ende für uns. Gegen Fronberg haben wir schnell den Deckel draufgemacht und uns so zum Stadtmeister gekürt“, bilanzierte Wiesner, der zufrieden war mit der Darbietung seiner Truppe: „Ein bisschen Glück brauchst du auch immer, aber im Großen und Ganzen war das ansprechend – zumal wir keine Halle trainiert haben.“



Das Wichtigste war ohnehin, dass bei diesem Turnier keine schweren Verletzungen zu beklagen waren. Während der Gruppenphase machte vor allem der ASV Fronberg von sich reden. Der A-Klassist gewann in der Gruppe A alle drei Spiele – und zog gemeinsam mit dem SV Haselbach (6) ins Halbfinale ein. In der andere Staffel holte sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit zwei Siegen und einem Remis den Gruppensieg. Zudem löste der FC Vatanspor (6) das Halbfinalticket.



Die Semifinals verliefen hart umkämpft. Zunächst war Fronberg mit 2:0 gegen Vatanspor erfolgreich. Im Anschluss hatten die Haselbacher den Lokalrivalen aus Ettmannsdorf am Rande einer Niederlage. Der spätere Turniersieger holte einen Zwei-Tore-Rückstand auf und setzte sich schließlich im Siebenmeterschießen durch. Bitter für Haselbach! Nachdem die weiteren Platzierungen ausgespielt worden waren, war der Drops im 20-minütigen Endspiel schnell gelutscht. Ettmannsdorf zog rasch auf 3:0 davon und machte letztlich kurzen Prozess mit Fronberg. 7:1 hieß es am Ende.





Die Endplatzierungen:

1. SV Schwandorf-Ettmannsdorf

2. ASV Fronberg

3. SV Haselbach

4. FC Vatanspor Schwandorf

5. FT Eintracht Schwandorf

6. SC Weinberg Schwandorf

7. SC Kreith/Pittersberg

8. TSV Klardorf



Zum ausführlichen Turnierplan...