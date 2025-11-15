Stadtduell zum Auftakt der Rückrunde

Der 14. Spieltag der C-Klasse PS/ZW Ost stellt gleichzeitig den Auftakt der Rückrunde dar. Die zweite Mannschaft des SVE reist zum FC Hengsberg. Die Gastgeber, mit dem klaren Ziel aufzusteigen in die Saison gestartet, befinden sich aktuell auf Platz 5 der Tabelle. In den bisherigen zehn absolvierten Spielen konnten 19 Punkte gesammelt werden bei einem Torverhältnis von 24:17. Sechs Siege stehen ein Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber. Zu wenig für eine absolute Top-Mannschaft. Aus diesem Grund darf sich das Team des FCH keine weiteren Ausrutscher erlauben und ist zum Siegen verdammt. So auch in der Begegnung am kommenden Sonntag. Die Gastgeber tragen die Rolle des Favoriten. Bester Torschütze bei den Gastgebern ist Nino Decker mit sechs Toren. Die zweite Mannschaft des SVE fühlt sich in der Außenseiterrolle wohl. Viele personelle Probleme gestalteten die letzten Wochen schwierig. Die Mannschaft nimmt dies jedoch ohne Murren an und gibt auf dem Platz alles. So möchte die Erlenbrunner Zweitvertretung auch dem Favoriten das Leben schwer machen. Und mit einem Sieg könnte der SVE bis auf einen Punkt an Hengsberg herankommen. Träumen ist erlaubt.