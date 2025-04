Stadtduell in Braunschweig - Vahdet will Hinspiel vergessen lassen

Das Hinspiel startete für Vahdet sehr gut und man ging nach drei Minuten in Führung. Der weitere Verlauf war jedoch fatal. Bereits zur Halbzeit stand es 1:5 und nach 90 Minuten stand ein 1:7 auf der Anzeigetafel. "Nach dem 1:1 gelang uns im Hinspiel alles. Den Gefallen wird Vahdet uns nicht nochmal tun und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Es wird deutlich enger als im Hinspiel." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste.

Tabellarisch stehen die Freien Turner auf dem vierten Platz, konnten aber in den vergangenen vier Partien nur einen Dreier einfahren. Bei Vahdet sieht es auch nicht so super aus. Aus den vergangenen fünf Partien wurde ein Dreier geholt und man rutschte bis auf Rang neun ab, der aktuell Abstiegskampf bedeutet.

Dennoch weiß Renner um die Stärken des kommenden Gegners. "Vahdet will Fussball spielen und sie haben viele individuelle Qualität und technisch versierte Spieler in den eigenen Reihen." Das letzte direkte Duell endete also 7:1, doch davor endeten sechs direkte Duelle hintereinander mit einem Remis. Um also wieder zu gewinnen, gilt bei den Freien Turnern: "Wir müssen hart verteidigen und Vahdet die Lust am Fussball nehmen." so Renner.

Ob das dem Tabellenvierten gelingen wird, können die Zuschauer dann ab 16.00 Uhr sehen.