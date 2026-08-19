Stadtduell an Eintracht: Walz schießt Vorwärts II aus dem Pokal von G. B. · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

Der SV Eintracht Nordhorn hat seine Erfolgsserie auch im Pokal fortgesetzt. Im Nordhorner Stadtduell setzte sich der Landesligist mit 3:0 beim SV Vorwärts Nordhorn II durch und zog damit in die nächste Runde ein.

Dabei trafen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser Saison bislang noch kein Pflichtspiel verloren hatten. Nach 36 Minuten brachte Owen Walz die Eintracht mit 1:0 in Führung. Vorwärts II hielt die Partie zunächst offen, ehe Lovro Kostanjsek in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Walz. Mit seinem zweiten Treffer des Abends sorgte er in der 81. Minute für den 3:0-Endstand. Damit endet die bisherige Ungeschlagen-Serie von Vorwärts II, während die Eintracht auch im Pokal weiter auf Erfolgskurs bleibt.

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