Stadtderby zum Auftakt von fünf Heimspielen in Folge!

Der 25. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost steht bevor, für die Mannschaft von Spielertrainer #KH7 Kai Hildebrandt beginnen die Wochen der Wahrheit. Die derzeitige Ausgangslage für die Mannschaft vom Brett ist klar, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt zwei Punkte, Ausrutscher darf man sich nicht mehr erlauben. Das die Mannschaft sich dieser Konstellation bewusst ist und auch mit diesem Druck umgehen kann, bewies sie am vergangenen Wochenende mit einer starken Leistung und einem überzeugenden Sieg in der Auswärtsbegegnung beim SV Rot-Weiß Pirmasens. In dem bevorstehenden Spiel wird die Erlenbrunner Mannschaft erneut alles abrufen müssen um die Punkte im #StadionamBrett behalten zu können.

Zu Gast in Erlenbrunn ist das Team vom TuS/DJK Pirmasens. Die Gäste belegen in der aktuellen Tabelle den neunten Platz mit 32 gesammelten Punkten und einem Torverhältnis von 63:68. Das Torverhältnis spricht Bände und belegt wo die Stärken und Schwächen der „TuSler“ liegen. Es ist die viertstärkste Offensive der Liga, jedoch gleichzeitig auch die drittschwächste Defensive. Der Gegner ist somit extrem schwer auszurechnen und in einem Derby ist ohnehin alles möglich. Beste Torjäger der Gäste sind Spielertrainer Denny Blinn mit 10 Treffern und Marcel Sammel folgt mit 9 Toren. Die Gäste möchten in den restlichen Partien in der Tabelle noch weiter nach oben klettern.

Der SVE muß liefern, aber die Mannschaft ist bereit dafür.