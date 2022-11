Die DJK Willich freut sich auf der Derby gegen Schiefbahn. – Foto: Janik Zimdahl (Spielfeldromantik)

Stadtderby Willich - Schiefbahn ragt heraus Bezirksliga, Gruppe 3: Die Rivalität zwischen beiden Vereinen ruht derzeit.

Es ist schon länger erheblich ruhiger und unaufgeregter geworden, wenn, wie am Sonntag, in der Gruppe 3 der Bezirksliga, die Nachbarn VfL Willich und SC Schiefbahn aufeinandertreffen. Die Rivalität hat zwangsläufig, weil beide kaum noch höhere Ziele anpeilen, als in der jetzigen Umgebung einigermaßen mitzumischen bzw. zu überleben, nachgelassen.

Die früheren Scharmützel sind Vergangenheit, wobei es hüben wie drüben in der Woche vor dem Duell kaum ein anderes Thema gab. Und die Frage, ob eventuell der ein oder andere wichtige Akteur fehlen könnte, ließ Gerüchte ins Kraut schießen. Das Verhältnis war damals völlig zerrüttet, ja feindschaftlich. Und als mit Uwe Schäfer auch noch ein Spieler die Seiten wechselte, was bis dahin ein absoluter Tabubruch war, war Matthäus am Letzten.