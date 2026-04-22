Stadtderby unter Strom: Brandenburger SC Süd 05 empfängt BSG Stahl

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Es ist das Spiel, das die Stadt an der Havel elektrisiert. Wenn am kommenden Samstag um 14 Uhr der Brandenburger SC Süd 05 auf die BSG Stahl Brandenburg trifft, geht es um mehr als nur drei Punkte – es ist ein Prestigeduell um die sportliche Vorherrschaft und den Verbleib im oberen Tabellendrittel. In einer Atmosphäre voller Tradition und Rivalität treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Tabellensituation kaum mehr Brisanz versprechen könnte.

Am kommenden Samstag, 25.04.2026, um 14 Uhr, richtet sich der Blick auf das große Stadtderby der Brandenburgliga. Der Brandenburger SC Süd 05 empfängt die BSG Stahl Brandenburg zum 23. Spieltag. Die aktuelle Tabelle verleiht der Begegnung eine zusätzliche Note: Mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 34:25 rangiert der Gastgeber auf dem dritten Platz, dicht gefolgt vom Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg, der mit 33 Punkten und 38:28 Toren den vierten Rang belegt.

Beide Teams hegen den Anspruch, den Kontakt zum Spitzenreiter MSV 1919 Neuruppin (47 Punkte) und dem Tabellenzweiten 1. FC Frankfurt (44 Punkte) nicht abreißen zu lassen. Während die hinter ihnen liegenden Mannschaften wie der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde, der FSV Union Fürstenwalde oder die TSG Einheit Bernau lauern, geht es in diesem direkten Duell um die Festigung der Spitzenposition im Verfolgerfeld.

Die emotionale Last des hitzigen Hinspiels

Die Brisanz dieser Paarung nährt sich nicht zuletzt aus der Geschichte des Hinspiels am 25.10.2025. Vor der beeindruckenden Kulisse von 4703 Zuschauern setzte sich die BSG Stahl Brandenburg knapp mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer markierte damals Benjamin Nwatu in der 16. Spielminute. Doch es war auch ein Spiel der harten Bandagen: Ibraima Cante sah aufseiten der BSG bereits in der 25. Minute die Rote Karte, bevor Matheus Tosta Cesario für den Brandenburger SC Süd 05 in der 67. Minute ebenfalls des Feldes verwiesen wurde.

Solche Momente prägen die Rivalität, die auch in der ferneren Vergangenheit, etwa beim 2:0-Erfolg der BSG im Landespokal 2022 oder den Duellen aus den Jahren 2004 bis 2006, stets für emotionale Höhepunkte sorgte. Damals gab es Ergebnisse wie das 2:1 für Süd 05 im April 2006 oder ein knappes 2:1 für den damaligen FC Stahl Brandenburg im Juni 2005.

Krisenstimmung und Konstanz bei der BSG Stahl Brandenburg

Für die Stahl-Mannschaft von Trainer Robert Pocrnic kommt das Derby zu einem kritischen Zeitpunkt. Nach der Winterpause blieb der Erfolg weitgehend aus: In den letzten sieben Partien konnten lediglich fünf Punkte verbucht werden, ein Sieg gelang in diesem Zeitraum nicht. Am vergangenen Wochenende kam das Team nicht über ein torloses 0:0 gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 hinaus. Dennoch kann sich der Trainer auf die Zuverlässigkeit seines Torhüters verlassen: Felix Baitz ist mit 1890 Minuten in 21 Punktspielen der Dauerbrenner in dieser Saison im Team. In der Offensive ruhen die Hoffnungen vor allem auf Jean-Pierre Dellerue, der mit acht Saisontoren der treffsicherste Akteur der BSG Stahl ist.

Süd 05 und die Suche nach der Torgefahr

Der Brandenburger SC Süd 05 unter Trainer René Görisch musste zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Die 0:2-Niederlage beim 1. FC Frankfurt, besiegelt durch einen Foulelfmeter von Sebastian Lawrenz und ein spätes Tor von Danny Mank, schmerzt vor dem großen Stadtvergleich. Süd 05 verfügt jedoch über einen Akteur, der die Liga in dieser Spielzeit statistisch prägt: Tim Dethloff. Mit 1884 Einsatzminuten und elf erzielten Toren ist er nicht nur der Dauerbrenner in dieser Saison, sondern auch der torgefährlichste Spieler seines Vereins und soll nun die Wende herbeiführen.

Ein erfahrenes Gespann für ein brisantes Stadtduell

Angesichts der hohen Emotionalität und der tabellarischen Bedeutung wurde für die Leitung der Partie ein erfahrenes Schiedsrichtergespann angesetzt. Frank Heinze wird die Begegnung leiten, unterstützt von seinen Assistenten Felix Schmidt und Carsten Fox. Um der besonderen Brisanz dieses Derbys gerecht zu werden, wird zudem mit Andreas Hellblau ein Vierter Offizieller am Spielfeldrand fungieren. Das Derby markiert einen der emotionalen Höhepunkte der aktuellen Spielzeit.