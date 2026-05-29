Stadtderby unter Strom

Schon 2022 spielte Franz Hoffmann in seinem ersten Jahr für Wismut gegen sein ehemaligen Jungs aus Scheubengrobsdorf. – Foto: © Reimar Tiesler

Wenn am Wochenende am Geraer Steg der Ball rollt, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Das Stadtderby zwischen der BSG Wismut Gera und dem TSV Gera-Westvororte ist am drittletzten Spieltag der Thüringenliga ein Spiel mit enormer Sprengkraft – emotional, sportlich und tabellarisch. Für Wismut-Kicker Franz Hoffmann ist es zudem ein Duell gegen Freunde & Weggefährten...

„Der Sieg in Borsch war für uns extrem wichtig – sowohl tabellarisch als auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft“, sagt Wismut-Offensivspieler Franz Hoffmann. Man habe gespürt, dass jeder durch den Erfolg wieder ein Stück Selbstvertrauen zurückgewonnen habe. Aufgeben sei ohnehin keine Option. „Solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir uns definitiv nicht aufgeben“, betont der 23-Jährige. Ein Derby-Sieg könne noch einmal zusätzliche Energie für die letzten beiden schweren Spiele freisetzen.

Beide Geraer Vereine kämpfen noch um den Ligaverbleib. Für die Gäste aus Scheubengrobsdorf ist die Ausgangslage dabei besonders prekär: Alles andere als ein Sieg dürfte den fast sicheren Wiederabstieg bedeuten. Es ist ein echtes „Do-or-Die“-Spiel. Die Brisanz ist greifbar. Auf der einen Seite die Wismut, die sich mit dem immens wichtigen Auswärtssieg in Borsch neues Leben eingehaucht hat. Auf der anderen Seite Westvororte, das mit dem Rücken zur Wand steht und nun im Derby die letzte große Chance sucht.

Dass dieses Derby keine gewöhnliche Partie wird, weiß Hoffmann nur zu gut. Schließlich trifft er auf seinen Ex-Verein. Der gebürtige Geraer wurde beim JFC Gera ausgebildet, ehe er bereits mit 18 Jahren erste Thüringenliga-Spiele für Westvororte absolvierte. 2022 folgte dann der Wechsel zum „großen Bruder“ an den Steg. Mit der Wismut feierte Hoffmann direkt in seiner ersten Saison den Oberliga-Aufstieg. Auch in der NOFV-Oberliga hinterließ „Franzer“ Eindruck, absolvierte 27 Spiele und sammelte starke sechs Tore sowie drei Vorlagen.

"... der ein oder andere lockere Spruch"

Nun steht das vielleicht emotionalste Spiel der Saison an. „Dass in einem Derby alles möglich ist, kommt nicht von ungefähr“, sagt Hoffmann mit Blick auf das Duell gegen seinen ehemaligen Klub. Er erwartet ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Beide Mannschaften kennen sich in- und auswendig, entsprechend werde es darauf ankommen, die Qualitäten des Gegners zu neutralisieren und gleichzeitig den eigenen Matchplan konsequent durchzuziehen. Wenn die Wismut geschlossen auftrete und „erwachsen spiele“, sei er aber „sehr zuversichtlich“. Die Bedeutung der Partie für den Abstiegskampf ist beiden Lagern bewusst. Hoffmann spricht sogar von einem „echten Entscheidungsspiel“. Der Verlierer könnte bereits entscheidend ins Hintertreffen geraten. Entsprechend dürfte von der ersten Minute an Feuer in der Partie sein – auf dem Platz wie auf den Rängen.

Für Hoffmann selbst wird es dabei auch persönlich. Die Verbindung nach 'Scheuben' ist nie abgerissen. Mit Daniel Zschille spielt dort einer seiner besten Freunde, dazu kennt er noch viele Spieler im aktuellen TSV-Kader. Unter der Woche sei natürlich „der ein oder andere lockere Spruch“ gefallen, erzählt Hoffmann mit einem Schmunzeln. Doch spätestens mit dem Anpfiff endet die Freundschaft für 90 Minuten. „Die Jungs wissen auch: In den 90 Minuten bin ich wahrscheinlich alles andere als freundlich zu ihnen“, sagt er. „Da zählt für mich nur, das Derby zu gewinnen.“

Genau diese Mischung macht dieses Spiel so besonders. Abstiegskampf. Stadtduell. Emotionen. Alte Freundschaften und harte Zweikämpfe. Zwei Vereine, die um ihre Zukunft in der Thüringenliga kämpfen. Mehr Derby geht nicht.