Stadtderby unter Flutlicht

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Siegburg (2:3) meldeten sich die Zwanziger am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurück: Beim 5:1-Auswärtssieg in Bornheim zeigte die Mannschaft von Okan Özbay vor allem offensiv ihre Qualität. Mit breiter Brust gilt es nun auch im Derby vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen setzen. Der Gast aus Königsdorf reist jedoch ebenfalls mit Rückenwind an. Nach dem 1:1 zum Auftakt in Hennef gelang am zweiten Spieltag ein 1:0-Heimsieg gegen Vizemeister Merten – ein Ergebnis, das durchaus für Aufsehen sorgte. Zudem spricht die jüngste Derby-Bilanz für die Blau-Weißen: Seit drei Spielen wartet Frechen 20 auf einen Sieg gegen den Lokalrivalen.

Trainer Okan Özbay blickt voller Vorfreude auf das Stadtderby: „Auf ein Abendspiel unter Flutlicht vor vielen Zuschauern hat jeder Lust. Wir wollen zu Hause ein Zeichen setzen und die drei Punkte einfahren. Wir haben große Vorfreude, sind heimstark, wissen aber nicht genau, was auf uns zukommt. Es war schon ein Ausrufezeichen gegen den offensiv sehr starken SSV Merten die Null zu halten.“ Den Matchplan hat Özbay für die anstehende Aufgabe bereits im Kopf: „Defensiv gilt es, sie zu knacken und Umschaltsituationen im Keim zu ersticken. Wir wollen gute Lösungen finden, die ihnen Probleme bereiten.“

Nicht nur die tabellarische Ausgangslage, auch die Rivalität macht das Duell zu einem besonderen Spiel. Für beide Vereine steht viel auf dem Spiel – Prestige, Punkte und ein erster Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und stimmungsvolles Derby unter Flutlicht freuen. Erstmals in dieser Saison wird auf dem Rasenplatz im Stadion des KBS gespielt. Anstoß ist um 19:30 Uhr.