Stadtderby unter Flutlicht

Bereits am Freitagabend (19:30 Uhr) empfängt unsere erste Mannschaft den TuS BW Königsdorf zum Frechener Stadtderby. Gespielt wird zum ersten Mal in dieser Saion im Stadion. Am Sonntag wollen unsere U21 und U23 die ersten Heimsiege einfahren.

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Siegburg (2:3) meldeten sich die Zwanziger am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurück: Beim 5:1-Auswärtssieg in Bornheim zeigte die Mannschaft von Okan Özbay vor allem offensiv ihre Qualität. Mit breiter Brust gilt es nun auch im Derby vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen setzen. Der Gast aus Königsdorf reist jedoch ebenfalls mit Rückenwind an. Nach dem 1:1 zum Auftakt in Hennef gelang am zweiten Spieltag ein 1:0-Heimsieg gegen Vizemeister Merten – ein Ergebnis, das durchaus für Aufsehen sorgte. Zudem spricht die jüngste Derby-Bilanz für die Blau-Weißen: Seit drei Spielen wartet Frechen 20 auf einen Sieg gegen den Lokalrivalen.