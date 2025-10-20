Stadtderby und Oberliga-Duell: Die Viertelfinal-Partien im Landespokal

Die Viertelfinal-Paarungen in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Frauen standen bereits fest! FSA-Vizepräsident Robin Seitenglanz hatte die Paarungen gezogen - darunter die mögliche Wiederauflage des diesjährigen Endspiels. Auch im dachleche24-Landespokal erfuhren die Teams am Montag ihren nächsten Gegner. Tim Kolzenburg, Trainer der Burger BC, trat dazu an den Lostopf - und zog unter anderem ein Oberliga-Duell und ein Stadtderby.
SG Union Sandersdorf - VfB Germania Halberstadt
SV Eintracht Emseloh - SC Bernburg
Turbine Halle - Hallescher FC
SSV 80 Gardelegen - SV Dessau 05
+++ Hallo und herzlich Willkommen zur Viertelfinal-Ziehung des dachbleche24-Landespokals! +++
Tim Kolzenburg, der heute die Paarungen auslosen wird, wird soeben noch kurz vorgestellt. Dann kann es gleich losgehen.
"Ich bin nicht der Schleifer, aber sehr akribisch und fordernd", sagt Kolzenburg über seinen Trainerstil beim Burger BC.
Vorgesehen sind die Paarungen für den 14. und 15. November. Jetzt geht's los!
Oberligist SG Union Sandersdorf... trifft auf den Ligakontrahenten VfB Germania Halberstadt.
Der SV Eintracht Emseloh... empfängt den Verbandsliga-Rivalen SC Bernburg.
Der Hallesche FC als Titelverteidiger reist.... zum Stadtderby bei Turbine Halle (Landesliga).
Und der SSV 80 Gardelegen... empfängt den Verbandsligisten SV Dessau 05.
