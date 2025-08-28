Stadtderby, Topspiele & viel Brisanz: Der 8. Spieltag in der Übersicht

Am Freitagabend steht in der Bayernliga Süd ein prall gefülltes Programm mit gleich sechs Begegnungen auf dem Plan. Geretsried will nach der herben 0:5-Pleite in Schalding Wiedergutmachung betreiben, bekommt es mit Pipinsried zu tun, das zuletzt gegen 1860 II den Kürzeren zog. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Duell Gundelfingen gegen Schwaig: Beide Aufsteiger haben sich mit jeweils elf Punkten hervorragend eingefunden und wollen ihre Erfolgsstory fortsetzen. Mit Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg gegen Türkgücü geht der FC Ismaning ins Heimspiel gegen Deisenhofen. Die Gäste haben nach dem spektakulären 3:3 gegen Nördlingen, bei dem eine klare Führung verspielt wurde, ebenfalls etwas gutzumachen. Hochspannung verspricht auch das Münchner Derby zwischen 1860 II und Türkgücü. Während die Junglöwen als Tabellenzweiter in Lauerstellung auf Kirchanschöring liegen, kämpft Türkgücü derzeit um jeden Zähler im Tabellenkeller. Komplettiert wird der Freitag mit Heimstetten gegen Schalding-Heining, wo die Hausherren gegen einen formstarken Gast gefordert sind, sowie Hauzenberg gegen Erlbach – ein Duell, in dem die Gäste ihre starke Frühform bestätigen wollen. Am Samstag geht es mit zwei weiteren Partien weiter: Türkspor Augsburg wartet noch immer auf den ersten Dreier und empfängt Nördlingen, während Spitzenreiter Kirchanschöring gegen Kottern die Tabellenführung ausbauen möchte.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Der aktuelle Tabellenplatz von Pipinsried täuscht, ich hätte sie vor der Saison deutlich höher eingeschätzt. Sie spielen sehr offensiv, haben eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Kräften mit viel Profierfahrung. Für uns ist das ein anderes Kaliber, wir sind klarer Underdog. Der Druck liegt eher bei Pipinsried – wir wollen unser Heimspiel im Isaraustadion genießen, mutig auftreten und unseren Fußball zeigen.“
Personalsituation TuS Geretsried: Vor den Einsätzen von Adrian Hofherr und Keita Kawai steht noch ein Fragezeichen.
Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "In Geretsried treffen wir auf einen starken Aufsteiger, der sehr schnell in der Liga angekommen ist und fleißig Punkte gesammelt hat. Wir wissen also, dass uns eine schwierige Aufgabe erwartet - nach dem Aus im Totopokal können wir jetzt den Fokus total auf die Liga legen und wollen natürlich in Geretsried punkten. Personell müssen wir schauen, wie sich die Lage heute Abend im Training zeigt.
Personalsituation FC Pipinsried: Valdrin Konjuhi wird auf jeden Fall ausfallen. Tobias Schröck ist angeschlagen und Nico Karger wie Jonas Lindner nach ihren Verletzungen noch nicht bei 100 %.
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Schwaig erwartet uns eine richtig gute Mannschaft, gespickt mit vielen starken Einzelspielern. Hervorzuheben ist sicherlich Stürmer Ascher, der seit vielen Jahren mit beachtlichen Torquoten überzeugt und den wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Trotzdem wollen wir den Schwung aus den beiden Siegen mitnehmen und auch zu Hause wieder punkten.“
Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle ist beruflich verhindert - Michael Singer fehlt weiterhin verletzungsbedingt (Mittelfuß angebrochen). Dario Nikolic ist angeschlagen.
Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mitaufsteiger Gundelfingen ist eine sehr robuste und eingespielte Mannschaft, die sich hervorragend verstärkt hat. Wir müssen uns auf einen laufstarken, aggressiven Gegner einstellen, der ein hohes Pressing spielt."
Personalsituation SF Schwaig: Fabio Groß fehlt weiterhin.
zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...
Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): „Der Sieg im letzten Spiel gibt uns ein sehr gutes Gefühl und viel Aufwind für die kommende Partie. Uns erwartet ein starker Gegner, den wir zu Hause unbedingt schlagen wollen.“
Personalsituation FC Ismaning: Im Vergleich zum letzten Spiel wird es keine Änderungen geben.
Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): „Ismaning hat erst eine Niederlage kassiert, dementsprechend wird es für uns nicht einfach, dort etwas Zählbares mitzunehmen. Sie machen aktuell einen sehr guten Job und wir müssen alles in die Waagschale werfen, um etwas mit nach Deisenhofen zu nehmen. Ich freue mich auf das Duell mit Xhevat Muriqui.“
Personalsituation FC Deisenhofen: Der Kader bleibt unverändert im Vergleich zum Spiel gegen Nördlingen.
Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein Gegner, der aktuell hinter seinen eigenen Erwartungen zurückliegt. Sie haben eine interessante Mischung aus sehr jungen Spielern und erfahrenen Akteuren, die schon zahlreiche Regionalliga-Partien bestritten haben. Die aktuelle Platzierung spiegelt die Qualität dieser Mannschaft keineswegs wider. Zudem kehrt mit Ünal ein ganz wichtiger Mann zurück – sowohl als Trainer als auch als Spieler auf dem Feld. Das bringt noch einmal enorme Qualität. Für uns heißt das, wir müssen die Partie mit der gleichen Konzentration angehen wie zuletzt in Pipinsried. Die Aussicht, am Abend sogar Tabellenführer werden zu können, ist für uns eine große Motivation."
Personalsituation TSV 1860 München II: Lasse Faßmann kehrt nach seiner Rotsperre zurück in den Kader.
Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Für mich und den gesamten Verein ist es ein sehr besonderes Spiel. Mit 1860 II treffen wir nicht nur auf die Mannschaft der Stunde, sondern auch auf unsere Vereinslegende Alper Kayabunar. Nach dem schwachen Heimauftritt gegen Ismaning wollen wir unbedingt ein anderes Gesicht zeigen."
Personalsituation Türkgücü München: Endro Zaskoku, Emre Özbey, Edis Redzic, Matija Radonjic und Mihajlo Vjestica fallen aus.
Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Wir wollen endlich zu Hause drei Punkte holen. In den letzten beiden Spielen haben Elfmeter für den Gegner unseren Sieg verhindert. Uns erwartet nun eine sehr gute Mannschaft mit zwei gefährlichen Goalgettern. Wir als junge, hungrige Truppe müssen alles reinhauen. Da einige Spieler angeschlagen sind, müssen andere, die zuletzt weniger gespielt haben, auflaufen und ihre Chance nutzen.“
Personalsituation Türkspor Augsburg: Die Hausherren vermelden mehrere angeschlagene Spieler, können jedoch keine genauen Angaben machen, wer letztlich auflaufen wird und wer nicht.
Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Nach unserem wichtigen Punktgewinn in Deisenhofen steht nun das nächste wichtige Spiel gegen Türkspor Augsburg an. Wir müssen defensiv stabiler werden, da wir immer noch zu viele Gegentore kassieren. Dementsprechend wollen wir das abstellen und alles reinhauen, um in Augsburg zu punkten.“
Personalsituation TSV Nördlingen: Keine Änderungen im Vergleich zur vergangenen Partie in Deisenhofen.
Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Wir haben die spielfreie Zeit am Wochenende genutzt, um gut zu trainieren und im Rhythmus zu bleiben. Mit Kottern erwartet uns ein sehr erfahrener Gegner, unter anderem mit Spielern wie Fichtl, Jocham und Miller, die seit Jahren zu den prägenden Akteuren der Liga zählen. Die aktuelle Tabelle ist trügerisch – wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Kottern war für uns in der Vergangenheit immer ein schwerer Gegner. Trotzdem wollen wir unseren Lauf fortsetzen und vor heimischer Kulisse unbedingt punkten. Dafür müssen wir alles in die Waagschale werfen.“
Personalsituation SV Kirchanschöring: David Rosenstatter war diese Woche aufgrund einer Erkältung mehrere Tage außer Gefecht. Sein Einsatz entscheidet sich nach dem Abschlusstraining.
Martin Dausch (Trainer TSV Kottern): „Wir spielen gegen die Mannschaft der Stunde – Kirchanschöring ist im Gegensatz zu uns in Topform. Wir werden mehr als nur einen guten Tag brauchen, um etwas Zählbares mitzunehmen."
Personalsituation TSV Kottern: Lukas Ender und Matthias Jocham weilen derzeit im Urlaub und werden nicht im Aufgebot stehen.