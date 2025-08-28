Stadtderby, Topspiele & viel Brisanz: Der 8. Spieltag in der Übersicht

Am Freitagabend steht in der Bayernliga Süd ein prall gefülltes Programm mit gleich sechs Begegnungen auf dem Plan. Geretsried will nach der herben 0:5-Pleite in Schalding Wiedergutmachung betreiben, bekommt es mit Pipinsried zu tun, das zuletzt gegen 1860 II den Kürzeren zog. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Duell Gundelfingen gegen Schwaig: Beide Aufsteiger haben sich mit jeweils elf Punkten hervorragend eingefunden und wollen ihre Erfolgsstory fortsetzen. Mit Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg gegen Türkgücü geht der FC Ismaning ins Heimspiel gegen Deisenhofen. Die Gäste haben nach dem spektakulären 3:3 gegen Nördlingen, bei dem eine klare Führung verspielt wurde, ebenfalls etwas gutzumachen. Hochspannung verspricht auch das Münchner Derby zwischen 1860 II und Türkgücü. Während die Junglöwen als Tabellenzweiter in Lauerstellung auf Kirchanschöring liegen, kämpft Türkgücü derzeit um jeden Zähler im Tabellenkeller. Komplettiert wird der Freitag mit Heimstetten gegen Schalding-Heining, wo die Hausherren gegen einen formstarken Gast gefordert sind, sowie Hauzenberg gegen Erlbach – ein Duell, in dem die Gäste ihre starke Frühform bestätigen wollen. Am Samstag geht es mit zwei weiteren Partien weiter: Türkspor Augsburg wartet noch immer auf den ersten Dreier und empfängt Nördlingen, während Spitzenreiter Kirchanschöring gegen Kottern die Tabellenführung ausbauen möchte.

Freitag

Morgen, 18:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Pipinsried Pipinsried 18:00 PUSH

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Der aktuelle Tabellenplatz von Pipinsried täuscht, ich hätte sie vor der Saison deutlich höher eingeschätzt. Sie spielen sehr offensiv, haben eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Kräften mit viel Profierfahrung. Für uns ist das ein anderes Kaliber, wir sind klarer Underdog. Der Druck liegt eher bei Pipinsried – wir wollen unser Heimspiel im Isaraustadion genießen, mutig auftreten und unseren Fußball zeigen.“ Personalsituation TuS Geretsried: Vor den Einsätzen von Adrian Hofherr und Keita Kawai steht noch ein Fragezeichen. Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "In Geretsried treffen wir auf einen starken Aufsteiger, der sehr schnell in der Liga angekommen ist und fleißig Punkte gesammelt hat. Wir wissen also, dass uns eine schwierige Aufgabe erwartet - nach dem Aus im Totopokal können wir jetzt den Fokus total auf die Liga legen und wollen natürlich in Geretsried punkten. Personell müssen wir schauen, wie sich die Lage heute Abend im Training zeigt. Personalsituation FC Pipinsried: Valdrin Konjuhi wird auf jeden Fall ausfallen. Tobias Schröck ist angeschlagen und Nico Karger wie Jonas Lindner nach ihren Verletzungen noch nicht bei 100 %.

Morgen, 18:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 18:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Schwaig erwartet uns eine richtig gute Mannschaft, gespickt mit vielen starken Einzelspielern. Hervorzuheben ist sicherlich Stürmer Ascher, der seit vielen Jahren mit beachtlichen Torquoten überzeugt und den wir unbedingt in den Griff bekommen müssen. Trotzdem wollen wir den Schwung aus den beiden Siegen mitnehmen und auch zu Hause wieder punkten.“ Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle ist beruflich verhindert - Michael Singer fehlt weiterhin verletzungsbedingt (Mittelfuß angebrochen). Dario Nikolic ist angeschlagen. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mitaufsteiger Gundelfingen ist eine sehr robuste und eingespielte Mannschaft, die sich hervorragend verstärkt hat. Wir müssen uns auf einen laufstarken, aggressiven Gegner einstellen, der ein hohes Pressing spielt." Personalsituation SF Schwaig: Fabio Groß fehlt weiterhin.

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Morgen, 18:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Deisenhofen Deisenhofen 18:00 PUSH

Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): „Der Sieg im letzten Spiel gibt uns ein sehr gutes Gefühl und viel Aufwind für die kommende Partie. Uns erwartet ein starker Gegner, den wir zu Hause unbedingt schlagen wollen.“ Personalsituation FC Ismaning: Im Vergleich zum letzten Spiel wird es keine Änderungen geben.

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): „Ismaning hat erst eine Niederlage kassiert, dementsprechend wird es für uns nicht einfach, dort etwas Zählbares mitzunehmen. Sie machen aktuell einen sehr guten Job und wir müssen alles in die Waagschale werfen, um etwas mit nach Deisenhofen zu nehmen. Ich freue mich auf das Duell mit Xhevat Muriqui.“ Personalsituation FC Deisenhofen: Der Kader bleibt unverändert im Vergleich zum Spiel gegen Nördlingen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II Türkgücü München Türkgücü Mün 19:00 PUSH

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 München II): "Uns erwartet ein Gegner, der aktuell hinter seinen eigenen Erwartungen zurückliegt. Sie haben eine interessante Mischung aus sehr jungen Spielern und erfahrenen Akteuren, die schon zahlreiche Regionalliga-Partien bestritten haben. Die aktuelle Platzierung spiegelt die Qualität dieser Mannschaft keineswegs wider. Zudem kehrt mit Ünal ein ganz wichtiger Mann zurück – sowohl als Trainer als auch als Spieler auf dem Feld. Das bringt noch einmal enorme Qualität. Für uns heißt das, wir müssen die Partie mit der gleichen Konzentration angehen wie zuletzt in Pipinsried. Die Aussicht, am Abend sogar Tabellenführer werden zu können, ist für uns eine große Motivation." Personalsituation TSV 1860 München II: Lasse Faßmann kehrt nach seiner Rotsperre zurück in den Kader. Ünal Tosun (Spielertrainer Türkgücü München): "Für mich und den gesamten Verein ist es ein sehr besonderes Spiel. Mit 1860 II treffen wir nicht nur auf die Mannschaft der Stunde, sondern auch auf unsere Vereinslegende Alper Kayabunar. Nach dem schwachen Heimauftritt gegen Ismaning wollen wir unbedingt ein anderes Gesicht zeigen." Personalsituation Türkgücü München: Endro Zaskoku, Emre Özbey, Edis Redzic, Matija Radonjic und Mihajlo Vjestica fallen aus.

Morgen, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SV Erlbach SV Erlbach 19:30 live PUSH

"Löwen"- Coach Alper Kayabunar erwartet mit Türkgücü München seinen alten Arbeitgeber. – Foto: Walter Brugger

Samstag

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg TSV Nördlingen Nördlingen 14:00 PUSH