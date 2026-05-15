Stadtderby ohne Druck: Kilia und Inter bitten zum Saisonfinale

Zum Abschluss der Saison 2025/26 am Hasseldieksdammer Weg steht in der Flens-Oberliga noch einmal ein echtes Kieler Stadtderby auf dem Programm. Wenn der FC Kilia Kiel am Samstag um 14:00 Uhr die Mannschaft von Inter Türkspor Kiel empfängt, geht es sportlich um keine existentiellen Entscheidungen mehr. Kilia hat die Chance, die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz zu beenden, während das Schicksal von Inter Türkspor bereits besiegelt ist. Dennoch besitzt ein Derby bekanntlich immer eine eigene Dynamik, und beide Teams wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden.
Für die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno nimmt die Spielzeit ein versöhnliches Ende, nachdem in der Hinrunde nach einer unerwarteten Negativserie noch große Enttäuschung herrschte. Die Mission Titelverteidigung nach der Meisterschaft 2024/25 mussten die Kilianer zwar frühzeitig begraben, doch die Neuausrichtung glückte.
Unter der Woche feierte der FC Kilia zudem das Erreichen eines wichtigen Saisonziels: Mit einem hart umkämpften 3:1-Erfolg gegen den TSV Flintbek sicherte sich die Mannschaft vom Hasseldieksdammer Weg auf dem Holsatia-Jahnplatz erneut den Kieler Kreispokal und damit das Ticket für den Landespokal. Entsprechend selbstbewusst und mit viel Rückenwind werden die Gastgeber im Derby auftreten, um die Saison positiv abzurunden.
Für Inter Türkspor Kiel endet mit der Partie eine schwierige Saison im schleswig-holsteinischen Oberhaus. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Wochen, dass sie durchaus auf Augenhöhe agieren kann. Sowohl gegen Nordmark Satrup als auch gegen den TuS Rotenhof setzte es knappe 1:2-Niederlagen, bei denen die „Interisti“ jeweils eine 1:0-Halbzeitführung leichtfertig aus der Hand gaben.
Nach einer Spielzeit, in die der Verein laut Kritikern phasenweise etwas zu naiv hineinging, stellen die Verantwortlichen nun die Weichen für die Zukunft. Ein struktureller Wandel wurde bereits eingeleitet: Kurz vor dem Saisonende übernahm Liridon Imeri den Posten des Sportlichen Leiters von Bülent Seker. Imeri gilt als Fachmann, der für spürbaren Fortschritt und eine professionellere Ausrichtung in vielen Vereinsbereichen steht, um den Club in der Landesliga neu aufzustellen.
Obwohl die Tabellensituation geklärt ist, verspricht die Begegnung Intensität. Beide Vereine definieren einen Erfolg am Samstagnachmittag zwar unterschiedlich, das Prestige steht jedoch im Vordergrund. Besonders die Gäste von Inter Türkspor brennen auf Wiedergutmachung: Im Hinspiel kam die Truppe von Cheftrainer Karim Youssef mit einer herben 0:7-Klatsche gegen die spielstarke Soranno-Elf unter die Räder. Die Zuschauer dürfen sich also auf ein Duell freuen, in dem Inter mit viel Leidenschaft versuchen wird, das Offensivspiel der Kilianer zu unterbinden und die Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden.