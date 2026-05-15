Stadtderby ohne Druck: Kilia und Inter bitten zum Saisonfinale von Ismail Yesilyurt · 15.05.2026, 23:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kilia Kiel

Zum Abschluss der Saison 2025/26 am Hasseldieksdammer Weg steht in der Flens-Oberliga noch einmal ein echtes Kieler Stadtderby auf dem Programm. Wenn der FC Kilia Kiel am Samstag um 14:00 Uhr die Mannschaft von Inter Türkspor Kiel empfängt, geht es sportlich um keine existentiellen Entscheidungen mehr. Kilia hat die Chance, die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz zu beenden, während das Schicksal von Inter Türkspor bereits besiegelt ist. Dennoch besitzt ein Derby bekanntlich immer eine eigene Dynamik, und beide Teams wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden.

Versöhnlicher Saisonendspurt und Pokal-Abo für Kilia Für die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno nimmt die Spielzeit ein versöhnliches Ende, nachdem in der Hinrunde nach einer unerwarteten Negativserie noch große Enttäuschung herrschte. Die Mission Titelverteidigung nach der Meisterschaft 2024/25 mussten die Kilianer zwar frühzeitig begraben, doch die Neuausrichtung glückte. Unter der Woche feierte der FC Kilia zudem das Erreichen eines wichtigen Saisonziels: Mit einem hart umkämpften 3:1-Erfolg gegen den TSV Flintbek sicherte sich die Mannschaft vom Hasseldieksdammer Weg auf dem Holsatia-Jahnplatz erneut den Kieler Kreispokal und damit das Ticket für den Landespokal. Entsprechend selbstbewusst und mit viel Rückenwind werden die Gastgeber im Derby auftreten, um die Saison positiv abzurunden.

Inter Türkspor Kiel: Strukturwandel nach dem Abstieg Für Inter Türkspor Kiel endet mit der Partie eine schwierige Saison im schleswig-holsteinischen Oberhaus. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Wochen, dass sie durchaus auf Augenhöhe agieren kann. Sowohl gegen Nordmark Satrup als auch gegen den TuS Rotenhof setzte es knappe 1:2-Niederlagen, bei denen die „Interisti“ jeweils eine 1:0-Halbzeitführung leichtfertig aus der Hand gaben. Nach einer Spielzeit, in die der Verein laut Kritikern phasenweise etwas zu naiv hineinging, stellen die Verantwortlichen nun die Weichen für die Zukunft. Ein struktureller Wandel wurde bereits eingeleitet: Kurz vor dem Saisonende übernahm Liridon Imeri den Posten des Sportlichen Leiters von Bülent Seker. Imeri gilt als Fachmann, der für spürbaren Fortschritt und eine professionellere Ausrichtung in vielen Vereinsbereichen steht, um den Club in der Landesliga neu aufzustellen.