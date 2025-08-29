Stadtderby live im Stream: Gegensätze, die sich anziehen

Worms. Die abgestürzte TSG Pfeddersheim muss im Derby gegen den Aufsteiger Neuhausen ran. Ein Duell im unteren Tabellendrittel, das jedoch für beide Mannschaften von großer Bedeutung ist. Wenn am Freitag im Uwe-Becker-Stadion der Anpfiff ertönt (19 Uhr/ Live im Stream der Wormser Zeitung ), geht es für beide Mannschaften darum, Punkte zu ergattern und nicht zum Schlusslicht der Liga zu werden.

Von der Oberliga, zur Verbandsliga, zur Landesliga und das alles in nur zwei Jahren. Bei der TSG aus Pfeddersheim läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr rund. Und aktuell ist noch kein Ende der Misere in Sicht. Nach zwei Niederlagen in der Saison und dem Pokalaus in der 3. Runde, hat man sich frühzeitig vom Cheftrainer Marco Streker getrennt. Diese Unruhe im Verein spürt man auch bei der TuS aus Neuhausen. „Vielleicht können wir für eine kleine Sensation sorgen“, sagt Co-Trainer Marco Stark, der am Freitag stellvertretend für Neuhausen-Cheftrainer Franz Graber (Urlaub) an der Seitenlinie stehen wird.

Der Sportliche Leiter der Pfeddersheimer, Manuel Wöllner, ist zwar vorsichtig optimistisch in Bezug auf die Saison, geht aber dennoch mit breiter Brust in das Spiel am Freitag: „Ganz klar ist, dass wir daheim gewinnen müssen.“ Und das scheint auch nicht so unwahrscheinlich. Erst vor einem Monat besiegte die TSG die TuS in der 2. Runde des Verbandspokals noch mit 5:0(4:0). Taktisch zeigt sich Interimstrainer Wöllner flexibel und wartet die letzten Trainingseinheiten ab. Die aktuelle Spielweise sei bekannt, „man könne sich also vielleicht auch was anderes überlegen“.

Auch wenn die Tabellensituation anderes vermuten lässt, zeigt sich Neuhausens Co-Trainer Marco Stark gelassen. Der Sprung von der Bezirksliga zur Landesliga ist groß, und anfängliche Schwierigkeiten waren zu erwarten. Das klare Ziel lautet: „der Klassenerhalt“ – mehr nicht. Kann man sich gegen die etablierten Landesliga-Mannschaften beweisen, ist „jeder Punkt wie ein Sieg“. Druck verspürt man in Neuhausen also wenig. Das Spiel findet auswärts statt und die TuS ist der klare Underdog: „Der Druck liegt bei der TSG“, sagt Stark. Welche Mannschaft beim anstehenden Backfischfest den Derbysieg feiern darf, wird sich aber erst am Freitagabend entscheiden.