Stadtderby in Teisbach - Schierling fordert Primus Neufraunhofen

Mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien ist der FSV Landau bis dato die Überraschungsmannschaft der Liga. – Foto: Charly Becherer

Als einzige Mannschaft ist der SV Neufraunhofen in der Bezirksliga West noch ohne Punktverlust. Allerdings steht die weiße Weste des Spitzenreiters am fünften Spieltag auf dem Prüfstand, denn mit dem TV Schierling gastiert ein durchaus harter Brocken im Waldstadion. Doch auch auf die Verfolger FSV Landau (in Walkertshofen) und TSV Langquaid (in Oberschneiding) warten eher unangenehme Auswärtsaufgaben. Im Blickpunkt steht zudem das "kleine" Stadtderby zwischen dem FC Teisbach und dem noch sieglosen FC Dingolfing II. Eröffnet wird das Wochenende bereits heute Abend mit zwei Partien: der SC Falkenberg empfängt den TSV Neustadt/Donau und der FSV VfB Straubing gastiert beim TV Aiglsbach.

Heute, 19:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach FSV VfB Straubing Straubing 19:00 PUSH

Andreas Schmidt (Co-Trainer TV Aiglsbach): "Nach dem erfolgreichen Derbysieg in Walkertshofen, bei dem die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit eine absolute Top-Leistung gezeigt hat, wollen wir den Schwung und das gewonnene Selbstvertrauen mitnehmen. Mit dem VfB Straubing erwartet uns jedoch ein starker und hochmotivierter Gegner, der nach zwei Niederlagen unbedingt punkten möchte und entsprechend alles in die Waagschale werfen wird. Wir wissen, dass wir erneut an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken wollen wir den zweiten Heimsieg in Folge einfahren und die drei Punkte in der Sommerau behalten."

Personal: Markus Schmidt, Daniel Bentsch, Daniel Aulbach, Moritz Ringeisen, Mikaiel Bereketoglu und Simon Maier stehen auf der Ausfallliste.

Tom Liebherr (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Nach zuletzt zwei Niederlagen wollen wir in Aiglsbach wieder ein anderes Gesicht zeigen und zurück in die Erfolgsspur finden. Uns erwartet auswärts eine schwierige Aufgabe gegen eine robuste Mannschaft, bei der wir von Beginn an wach und präsent sein müssen. Entscheidend wird sein, dass wir unsere individuellen Fehler minimieren, mutig Fußball spielen und über die gesamten 90 Minuten als Einheit auftreten."

Personal: Bei den Gäubodenstädtern stehen neben den beiden Spielertrainern Tom Liebherr (privat verhindert) und Max Hupfloher (verletzt) auch Imran Krasniqi sowie Rayan Farjallah (beide Urlaub) nicht zur Verfügung.





Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit dem 2:2 in Dingolfing konnten wir gut leben. Jetzt kommt mit Neustadt ein guter Aufsteiger, der sich in der Sommerpause nochmal verstärkt hat und daher eine solide Bezirksligamannschaft stellt. Es wird sicher eine hohe Hürde, aber wir waren bisher in jedem Spiel gut dabei und wollen zuhause unseren ersten Dreier einfahren." Personal: Der Kader ist voraussichtlich komplett.

Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Zuhause sind wir bislang mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet. Auswärts warten wir allerdings noch auf die ersten Zähler - und genau das soll sich jetzt ändern. Mit Falkenberg erwartet uns jedoch eine alles andere als leichte Aufgabe. Der Gegner ist eine eingespielte Mannschaft, die bereits ein Jahr Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt hat und genau weiß, worauf es in dieser Liga ankommt. Uns ist bewusst, dass wir über die gesamten 90 Minuten eine konzentrierte und disziplinierte Leistung brauchen. Für uns gilt es erneut, unsere Stärken auf den Platz zu bringen: Leidenschaft, Laufbereitschaft, Zusammenhalt und Einsatz bis zur letzten Minute. Wenn wir das abrufen und bis zum Schlusspfiff alles investieren, haben wir die Chance, endlich auch auswärts die ersten Punkte der Saison einzufahren." Personal: Mit Hasan Ibric, Quendrim Hoti und Matthias Brandl können drei Spieler aus der Startelf der vergangenen Woche nicht mitwirken. Muris Avdic fällt weiterhin verletzungsbedingt aus.







Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach den beiden deutlichen Niederlagen zuletzt wollen wir gegen den TSV Langquaid in erster Linie besser verteidigen und unsere individuellen Fehler minimieren. Auch im Ballbesitz wollen und müssen wir mutiger agieren. Wir stellen uns auf einen physisch extrem guten Gegner ein, der vor allem bei Standards brandgefährlich ist." Personal: Andreas Berovic, Tomas Cekovsky, Lukas Lorenz, Lorent und Lorik Rashica, Leonhard Kagermeier und Philipp Weber stehen auf der langen Ausfallliste.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach der Niederlage gegen Neufraunhofen versuchen wir am Samstag wieder was Zählbares auf unser Punktekonto zu bekommen. Unseren Gegner werden wir trotz der letzten beiden deutlichen Niederlagen dabei nicht unterschätzen." Personal: Neben Torhüter Michael Pinzinger, Thomas Blabl, Luka Vukovic und Oliver Janek (alle verletzt) können auch Liridon Haljimi und Jonas Brunner (beide Urlaub) sowie Markus Weiherer (privat verhindert) nicht mitwirken.



Der FC Dingolfing II hofft ausgerechnet im Stadtderby auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Werner Kroiß





So., 09.08.2026, 14:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Dingolfing Dingolfing II 14:00 PUSH

Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "Das nächste Derby steht an und wir wollen eine Reaktion auf den schwachen Auftritt in Landau zeigen. Mit der zweiten Mannschaft des FC erwartet uns eine junge und hungrige Mannschaft, die uns maximal fordern wird. Für uns ist die Ausgangslage klar: wir wollen punkten, um früh in der Saison einen Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen herzustellen." Personal: Aufgrund von Verletzungen und Urlaub ist der Kader des Landesliga-Absteigers aktuell dünn besetzt. Sicher ausfallen werden Romeo Fischer, Stefan Ruder und Konstantinos Christopoulos. Dazu gibt es noch mehrere Fragezeichen.

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Wir freuen uns auf das Stadtderby gegen Teisbach und sind heiß auf die Partie. Uns ist bewusst, dass der FC als Favorit ins Spiel geht. Dennoch wollen wir uns keineswegs verstecken, mutig auftreten und alles investieren, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen." Personal: Manuel Schneil, Kaan Özöncel und Philipp Pilch (Rotsperre) werden definitiv fehlen.





Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Beim Auswärtssieg in Langquaid sind meine Jungs sehr mutig aufgetreten und haben sich auch durch die kurzzeitige Unterzahl nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir hatten ein Chancenplus und haben verdient drei Punkte mitgenommen. Jetzt kommt der TV Schierling zum Heimspiel ins Waldstadion, bei dem der Trend nach oben geht. Sie haben ein extrem gutes Umschaltspiel, deshalb brauchen wir eine gute Balance zwischen Angriffsspiel und Verhalten gegen den Ball." Personal: Bis auf den gesperrten David Eichinger sind alle Mann an Bord.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach unserem ersten Saisonsieg gegen Straubing geht's für uns zum aktuellen Tabellenführer Neufraunhofen, der einen Topstart hingelegt hat. Die Trauben hängen hoch, aber wir werden voll dagegenhalten und vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen." Personal: Maximilian Treitinger und Nicolas Reichl fallen verletzt aus, Luca Kuntze weilt im Urlaub.



Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg will der TV Schierling nun auch Tabellenführer Neufraunhofen ein Bein stellen. – Foto: Alfred Brumbauer











Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Der Sieg gegen Walkertshofen war verdient und mega wichtig. Zuhause gegen Ergolding treffen wir nun auf einen der Meisterschaftsfavoriten. Wenn sie ihre PS aufs Feld bekommen, wird es für uns sehr schwer etwas zu holen. Nichtsdestotrotz wollen wir wieder mit viel Leidenschaft in dieses Heimspiel gehen und es Ergolding so schwer wie möglich machen." Personal: Daniel Grubwinkler ist aus dem Urlaub zurück. Ansonsten gibt es keine Veränderungen zum letzten Spiel.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir konnten letzte Woche im Derby gegen Adlkofen eigentlich nur verlieren, aber letztendlich haben wir drei Punkte gewonnen und wieder fast nichts anbrennen lassen. Nach dem Derbysieg wartet gleich das nächste Highlight auf uns. Das Spiel in Simbach ist immer eines der schwierigsten, aber zugleich schönsten Auswärtsspiele des Jahres, weil dort das Ambiente noch so ist wie es in der Bezirksliga sein sollte." Personal: Peter Bauer hat sich im Training verletzt und muss daher aussetzen. Zusätzlich ist Jan Speter privat verhindert.







Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Die Niederlage gegen Ergolding war sofort abgehakt, denn es geht Schlag auf Schlag weiter. Mit Kelheim kommt gleich das nächste Bezirksliga-Schwergewicht zu uns ins Himmelreich. Sie haben mit Pollmann, Grau und Co. schon geile Kicker in ihren Reihen, da freut man sich doch auf diese Duelle. Jedes Spiel gegen solche Topteams bringt uns weiter. Wir werden wie immer alles probieren, um die Punkte bei uns zu behalten." Personal: Der Kader bleibt gegenüber dem letzten Spiel unverändert.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Sonntag geht es zum nächsten Aufsteiger nach Adlkofen. Sie haben in der vergangenen Saison die Kreisliga dominiert und sind jetzt zurecht in der Bezirksliga, wo sie mit schon sechs gewonnenen Punkte keine Anlaufzeit benötigt haben. Die Offensiv-Power von Konietzny, Treimer und Co. ist bekannt und die müssen wir in den Griff bekommen. Wir wollen an das Oberschneiding-Spiel anknüpfen, weiterhin Offensivfußball bieten und nicht leer ausgehen." Personal: Dominik Schandri hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür könnte Timo Hummel wieder eine Option sein.





