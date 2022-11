Stadtderby in Nordhorn Eintracht Nordhorn zu Gast am Immenweg

TOPSPIEL🔴

Am Sonntag steigt das Spiel der Spiele in der Bezirksliga-Weser Ems lll. Wir gastieren als Tabellenführer mit einem Spiel weniger beim SV Vorwärts Nordhorn. Unser Gegner ist bisher ungeschlagen in der aktuellen Saison und wird diese Serie fortsetzen wollen.

Wir sehen uns am Sonntag am Immenweg!⚽

Auf geht´s Eintracht!🔴🔥

