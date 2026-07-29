Stadtderby in Neumünster - Ein Derby macht immer mehr Spaß

Die Trainer Dennis Buthmann und Nils Voss haben dem PSV ihre Handschrift verpasst. – Foto: Olaf Wegerich

Die Saisoneröffnung in der Flens-Oberliga rückt immer näher. Am Freitagabend um 19.00 Uhr ist es endlich soweit und beim PSV Neumünster dürfte die Kasse klingeln, wenn zum Saisonauftakt der hoch gehandelte VfR Neumünster seine Visitenkarte abgibt. Heute beantwortet Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV Neumünster exklusiv die Fragen zum Spiel des Jahres.

Wie schätzt du euren Auftaktgegner sportlich ein und mit welchen Erwartungen geht der PSV Neumünster in das Spiel ? Der VfR hat in der Sommerpause noch einmal tatkräftig in seine Mannschaft investiert und wird daher sicherlich um die Meisterschaft mitspielen wollen. Wenn man sich anschaut, wen sie verpflichtet haben, denke ich, dass alles andere als ein Platz unter den ersten Drei eine Enttäuschung für sie wäre. Der Druck liegt demnach klar beim VfR. Wir werden allerdings gut vorbereitet sein und werden alles daran setzten, dass wir erfolgreich in die Saison starten und das Derby für uns entscheiden.

Wie läuft die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfR Neumünster am Freitag und gibt es im Hinblick auf das Spiel besondere Trainingsinhalte ? Die Vorbereitung läuft grundsätzlich genau so wie jede andere Woche auch. Wir schauen uns den Gegner an und überlegen, welche Trainingsinhalte zum Gegner und zu unserem Matchplan passen. Dann versuchen wir diese, unter der Woche an die Mannschaft zu vermitteln und die Jungs optimal vorzubereiten. Welche genauen Inhalte das sind, verrate ich natürlich nicht.

Welche Bedeutung hat für dich persönlich das Stadtderby ?

Ein Derby macht immer mehr Spaß als ein gewöhnliches Oberligaspiel. Die Kulisse ist eine andere und die Anspannung ebenfalls. Während der Woche versuche ich die Partie allerdings möglichst sachlich zu sehen, um eine gute Vorbereitung gewährleisten zu können.

In der letzten Saison gab es beim PSV Neumünster aus verschiedenen Gründen immer wieder Personalausfälle zu beklagen. Wie siehst du euch da aktuell aufgestellt ?

Personell sieht es bei uns deutlich besser aus und ich hoffe auch, dass wir in so eine Personalsituation wie letztes Jahr nie mehr kommen werden.

Welche Ziele auch im Hinblick auf die Platzierung hat sich der PSV für die kommende Saison gesetzt ?

Wir würden auf jeden Fall gerne besser abschneiden als letztes Jahr. Das ist realistisch, aber dafür müssen wir uns über die gesamte Saison hin strecken und immer ans Limit kommen, sonst wird es schwierig. Abseits davon ist es unsere Aufgabe, die vielen neuen Spieler zu integrieren und weiterzuentwickeln. Unser Anspruch muss es sein, dass alle Spieler am Ende des Jahres sagen können, dass sie sich in vielen Bereichen des Spiels verbessert haben und wir sie in ihrer Entwicklung einen klaren Schritt nach vorne gebracht haben. Wir sind als Verein nicht in der Lage 10-12 gestandene Oberligaspieler zu verpflichten und daher ist es unsere Aufgabe, Spieler zu entwickeln und besser zu machen. Da sind wir auf einem guten Weg bisher und dieser Weg macht wahnsinnig viel Spaß bisher mit den Jungs.

Welche drei Mannschaften erwartest du in der Liga vorne ?

Wenn man sich die Teams anschaut, würde ich schon davon ausgehen wollen, dass Holstein II, Kilia und der VfR am Ende der Saison ganz oben landen müssten. Dazu wird sicherlich der Heider SV und der SV Eichede kommen. Bei Phönix 2 muss man sicherlich die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten, aber grundsätzlich sehe ich sie auch dort oben und wir werden versuchen, in diesem oberen Tabellendrittel mitzumischen.