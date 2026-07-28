Stadtderby in Neumünster - Das Publikum kann zum Faktor werden von Olaf Wegerich · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser

Berk Akcicek (VfR Neumünster) gegen Timo Barendt (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Das mit Spannung erwartete Neumünsteraner Stadtderby rückt näher. Am Freitagabend ist es endlich so weit. Heute befragte Redakteur Olaf Wegerich PSV-Kapitän Timo Barendt zur aktuellen Situation bei seinem Verein so kurz vor dem Ligastart und zur Bedeutung des Derbys in der Stadt.

Ihr seid am letzten Samstag im Landespokal beim Oldenburger SV auf Kunstrasen ziemlich unglücklich durch ein spätes Tor aus dem SHFV-LOTTO-Pokal ausgeschieden. Wie geht ihr mit dieser ärgerlichen Niederlage um und glaubst du, dass sie für euch auch Auswirkungen auf das Derby hat?

Das war schon wirklich sehr bitter, aber für uns gilt es jetzt, das abzuschütteln und uns auf das Derby zu fokussieren. Wir müssen versuchen, uns die positiven Momente aus dem Spiel mitzunehmen und es am Freitag besser zu machen.

Der PSV hat in dieser Saison mit Nils Drauschke und Geart Latifi zwei wichtige Spieler an den Lokalrivalen VfR verloren. Was denkst du, wie konntet ihr diese Abgänge bisher kompensieren?

Es sind natürlich zwei Spieler, die in den letzten Jahren, sofern sie verfügbar waren, gespielt haben. Daher ist es immer schwierig, solche Spieler eins zu eins zu ersetzen, aber ich denke, dass wir das mit unseren Neuzugängen bisher sehr gut kompensieren konnten und auch Spieler, die bereits im Kader waren, dadurch jetzt noch einmal den nächsten Schritt gehen können.

Der PSV hat u. a. mit den sieben Wasbeker Jungs aus der Verbandsliga viele Spieler aus der Stadt und der Region verpflichtet. Wie haben sich die Jungs bisher geschlagen und ist das vielleicht auch der richtige Weg, um in der Stadt für mehr Aufmerksamkeit und Zuschauer zu sorgen?

Mein Eindruck ist bisher durchweg positiv. Die Jungs machen es sehr gut, sind engagiert und nehmen alles sehr gut auf. Auch menschlich passt das bei allen wirklich top. Ob das der richtige Weg ist, sehen wir dann ja am Freitag, wenn hoffentlich viele Zuschauer den Weg zum PSV finden.

Leon Parduzi (Holstein II) klärt gegen Timo Barendt (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV hat in der letzten Saison auf eigenem Platz mit 3:1 gegen den VfR gewonnen und im Rückspiel in der Nachspielzeit noch den späten 2:2-Ausgleich geschluckt. Wie schätzt du den neuen VfR ein und was denkst du, wird sportlich für euch möglich sein?

Der VfR hat sich natürlich noch einmal ordentlich verstärkt und auf vielen Positionen an Qualität gewonnen, deswegen schätze ich sie schon sehr stark ein. Nichtsdestotrotz sehe ich uns auch gut aufgestellt und denke, dass es ein interessantes Spiel werden wird. Wie ist es beim Training in der Woche vor so einem bedeutsamen Derby? Ist da eine besondere Anspannung zu spüren?

Alle von uns sind natürlich heiß auf das Spiel und es ist etwas Besonderes, das merkt man natürlich. Dennoch bereiten wir uns auf dieses Spiel genauso sachlich und konzentriert vor, wie wir es sonst auch tun.

Timo Barendt (li.), Tim Möller und Yussef Bouzoumita (re.). – Foto: Olaf Wegerich