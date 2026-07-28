Stadtderby in Neumünster "Die Situation hätte brisanter nicht sein können" von Ollaf Wegerich · Heute, 22:07 Uhr · 0 Leser

Nils Drauschke im letzten Derby hier noch im Trikot des PSV gegen Rafael Krause. – Foto: Olaf Wegerich

Nach Timo Barendt kommt heute bei YOUKICK in der Vorschau auf das Neumünsteraner Stadtderby zwischen dem PSV Neumünster und dem VfR Neumünster am Freitagabend um 19:00 Uhr auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße mit Nils Drauschke ein weiterer Ausnahmefußballer zu Wort. Besonders brisant: Drauschke hatte noch bis zum Sommer fünf Jahre für den PSV gespielt, ehe er sich zu einem Wechsel zu Rasensport entschied.

In dem Exklusivgespräch mit YOUKICK schildert Drauschke unter anderem, wie es ihm nach seinem Mittelhandbruch gesundheitlich geht und wie er bei Rasensport aufgenommen wurde. Weitere Themen sind natürlich das Derby und die Zielsetzungen für die kommende Saison.

Du hattest dir im letzten Derby, damals noch als PSV-Spieler, einen Mittelhandbruch zugezogen. Wie geht es dir heute und ist deine Verletzung vollends ausgeheilt?

Grundsätzlich bin ich wieder gesund, der Bruch ist mittlerweile gut verheilt und fast vollends wieder zusammengewachsen. Aufgrund der operierten Platte inklusive Schrauben ist die Bewegungsfreiheit teilweise noch etwas eingeschränkt, aber das wird täglich besser. Jede Einheit, egal ob Fußball oder Physiotherapie, hilft mir, der Hand wieder mehr zu vertrauen.

Du hast fünf Jahre für den PSV Neumünster gespielt. Was bleibt da an schönen Erinnerungen für dich haften?

Die Jahre beim PSV waren zweifelsfrei die besten, die ich in meiner Karriere bislang erlebt habe. Für mich bleibt nur Positives haften. Ganz im Vordergrund stehen natürlich die entstandenen Freundschaften zu Spielern wie Fyn Claasen oder Timo Barendt, mit denen ich ja auch lange zusammengespielt habe. Fußballerisch bleiben vor allem die Teilnahme am Hallenmasters, das Spiel im Landespokalhalbfinale gegen den VfB Lübeck – wo wir ganz knapp das Finale im Elfmeterschießen verpasst haben – und die vielen Derbys in Erinnerung. Dazu muss man auch die legendären Abschlussfahrten nach Düsseldorf, Prag und Kroatien nennen, die immer ein absolutes Highlight waren. Du spielst nun für Rasensport, einen Verein mit großer Historie. Wie wurdest du dort aufgenommen und welche Ziele hast du dir für die neue Saison persönlich gesetzt?

Ich wurde beim VfR perfekt aufgenommen – sei es von der Mannschaft, dem Trainerteam, den Verantwortlichen oder den Fans: Alle haben mir den Einstieg extrem leicht gemacht, was sehr geholfen hat, direkt nach der langen Verletzung wieder an die alte Form anknüpfen zu können. Persönliche Ziele habe ich mir eigentlich kaum gesetzt. Natürlich möchte ich an die individuelle Form der letzten Jahre anknüpfen und mich noch einmal in einem neuen Setting beweisen. Im Vordergrund steht aber der mannschaftliche Erfolg. Wir wollen die erfolgreiche letzte Saison nutzen und dort weitermachen, wo aufgehört wurde. Um diese Ziele zu erreichen, werden von mir gewisse Führungsqualitäten erwartet, die ich mir aber auch vollends zutraue und die einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung darstellen.

Nils Drauschke – hier noch im Trikot des PSV Neumünster behauptet den Ball gegen Serhat Yazgan (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt