Stadtderby in Neu-Ulm, FV Biberach empfängt Olympia Laupheim

---





Morgen, 18:30 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 FC Wangen Wangen 18:30 PUSH



Beide Teams stehen nach Niederlagen am ersten Spieltag unter Zugzwang. Die SSG Ulm 99 verlor knapp in Riedlingen, während der FC Wangen zu Hause deutlich gegen Mietingen unterlag. Ulm wird versuchen, vor eigenem Publikum die ersten Punkte einzufahren, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten. Der FC Wangen wird ebenfalls um den ersten Sieg kämpfen.

---

Morgen, 18:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch SC Staig SC Staig 18:30 PUSH



Der TSV 1889 Buch musste sich zum Auftakt in Bad Schussenried knapp geschlagen geben und will nun zu Hause den ersten Saisonsieg einfahren. Der SC Staig zeigte beim 1:1 gegen den TSV Neu-Ulm eine couragierte Leistung. Für Buch geht es darum, die Heimstärke unter Beweis zu stellen, während Staig auf seinen ersten Dreier in der Landesliga schielt.

---



Das Derby in Neu-Ulm dürfte das emotionale Highlight des Spieltags werden. Der TSV Neu-Ulm erkämpfte sich am ersten Spieltag ein 1:1 in Staig, während Türkspor Neu-Ulm mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Srbija Ulm perfekt in die Saison startete. In diesem Duell geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Prestige.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SV Reinstetten Reinstetten 15:00 PUSH



Der FC Srbija Ulm steht nach der Auftaktniederlage bei Türkspor Neu-Ulm unter Druck, den ersten Punktgewinn einzufahren. Der SV Reinstetten zeigte beim 2:2 gegen Biberach eine gute Leistung, verpasste jedoch nach einer Führung den Auftaktsieg. Für Reinstetten bietet das Auswärtsspiel in Ulm die Chance, die positive Form zu bestätigen. Srbija Ulm möchte vor heimischem Publikum einen Dreier holen.

---



Das Derby am Sonntag zwischen dem FV Biberach und dem FV Olympia Laupheim verspricht Spannung. Biberach trennte sich am ersten Spieltag 2:2 von Reinstetten, während Laupheim mit einem 3:1 gegen Blaubeuren souverän startete. Für Biberach gilt es, den Heimvorteil zu nutzen um den ersten Saisonsieg zu feiern. Laupheim hingegen möchte seine Frühform bestätigen.

---



Der FC Blaubeuren musste zum Auftakt eine etwas überraschende 1:3-Niederlage in Laupheim hinnehmen und will nun im ersten Heimspiel der Saison punkten. Weiler konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Kressbronn einen guten Saisonauftakt feiern und wird darauf brennen, auch in dieser Partie etwas mitzunehmen.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch TSV Riedlingen Riedlingen 15:30 PUSH



Heimenkirch startet mit dem ersten Heimspiel in die Saison, nachdem am ersten Spieltag spielfrei war. Die Gäste aus Riedlingen reisen mit Rückenwind an, nachdem sie die SSG Ulm 99 mit 2:1 besiegen konnten. Riedlingen möchte den Schwung aus dem Auftakt mitnehmen, während Heimenkirch direkt im ersten Pflichtspiel vor eigenem Publikum punkten will.

---





So., 17.08.2025, 16:00 Uhr SV Mietingen Mietingen FV Bad Schussenried Schussenried 16:00 live PUSH



Den Abschluss des 2. Spieltags bildet die Partie zwischen dem SV Mietingen und dem FV Bad Schussenried, die am Sonntag um 16:00 Uhr stattfindet. Mietingen, das in der ersten Partie einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Wangen feierte, geht als leichter Favorit in dieses Spiel. Aufsteiger Bad Schussenried, das einen knappen 1:0-Sieg gegen Buch einfahren konnte, wird jedoch alles daransetzen, auch auswärts zu punkten.





