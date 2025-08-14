 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Sättele @helden

Stadtderby in Neu-Ulm, FV Biberach empfängt Olympia Laupheim

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele des 2. Spieltags

Nach einem intensiven Saisonauftakt steht der zweite Spieltag der Landesliga, Staffel 4, vor der Tür. Das Stadtderby zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm dürfte zu einem echten Highlight werden. Im Fokus steht auch das Derby zwischen dem FV Biberach und dem FV Olympia Laupheim. Der FC Blaubeuren empfängt den FV Rot-Weiß Weiler und der TSV Heimenkirch startet mit dem Spiel gegen den TSV Riedlingen in die neuen Saison.

---

Morgen, 18:30 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
FC Wangen
FC WangenWangen
18:30

Beide Teams stehen nach Niederlagen am ersten Spieltag unter Zugzwang. Die SSG Ulm 99 verlor knapp in Riedlingen, während der FC Wangen zu Hause deutlich gegen Mietingen unterlag. Ulm wird versuchen, vor eigenem Publikum die ersten Punkte einzufahren, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten. Der FC Wangen wird ebenfalls um den ersten Sieg kämpfen.
---

Morgen, 18:30 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
SC Staig
SC StaigSC Staig
18:30

Der TSV 1889 Buch musste sich zum Auftakt in Bad Schussenried knapp geschlagen geben und will nun zu Hause den ersten Saisonsieg einfahren. Der SC Staig zeigte beim 1:1 gegen den TSV Neu-Ulm eine couragierte Leistung. Für Buch geht es darum, die Heimstärke unter Beweis zu stellen, während Staig auf seinen ersten Dreier in der Landesliga schielt.
---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
15:30live

Das Derby in Neu-Ulm dürfte das emotionale Highlight des Spieltags werden. Der TSV Neu-Ulm erkämpfte sich am ersten Spieltag ein 1:1 in Staig, während Türkspor Neu-Ulm mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Srbija Ulm perfekt in die Saison startete. In diesem Duell geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Prestige.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
15:00

Der FC Srbija Ulm steht nach der Auftaktniederlage bei Türkspor Neu-Ulm unter Druck, den ersten Punktgewinn einzufahren. Der SV Reinstetten zeigte beim 2:2 gegen Biberach eine gute Leistung, verpasste jedoch nach einer Führung den Auftaktsieg. Für Reinstetten bietet das Auswärtsspiel in Ulm die Chance, die positive Form zu bestätigen. Srbija Ulm möchte vor heimischem Publikum einen Dreier holen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
15:00

Das Derby am Sonntag zwischen dem FV Biberach und dem FV Olympia Laupheim verspricht Spannung. Biberach trennte sich am ersten Spieltag 2:2 von Reinstetten, während Laupheim mit einem 3:1 gegen Blaubeuren souverän startete. Für Biberach gilt es, den Heimvorteil zu nutzen um den ersten Saisonsieg zu feiern. Laupheim hingegen möchte seine Frühform bestätigen.
---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
15:00

Der FC Blaubeuren musste zum Auftakt eine etwas überraschende 1:3-Niederlage in Laupheim hinnehmen und will nun im ersten Heimspiel der Saison punkten. Weiler konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Kressbronn einen guten Saisonauftakt feiern und wird darauf brennen, auch in dieser Partie etwas mitzunehmen.
---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
15:30

Heimenkirch startet mit dem ersten Heimspiel in die Saison, nachdem am ersten Spieltag spielfrei war. Die Gäste aus Riedlingen reisen mit Rückenwind an, nachdem sie die SSG Ulm 99 mit 2:1 besiegen konnten. Riedlingen möchte den Schwung aus dem Auftakt mitnehmen, während Heimenkirch direkt im ersten Pflichtspiel vor eigenem Publikum punkten will.
---

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
16:00live

Den Abschluss des 2. Spieltags bildet die Partie zwischen dem SV Mietingen und dem FV Bad Schussenried, die am Sonntag um 16:00 Uhr stattfindet. Mietingen, das in der ersten Partie einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Wangen feierte, geht als leichter Favorit in dieses Spiel. Aufsteiger Bad Schussenried, das einen knappen 1:0-Sieg gegen Buch einfahren konnte, wird jedoch alles daransetzen, auch auswärts zu punkten.


