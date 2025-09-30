Stadtderby in Neu-Ulm, Bad Schussenried empfängt Heimenkirch

Die Nachholspiele in der Landesliga, Staffel 4, hat es in sich. Im Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um wichtige Punkte. Gleichzeitig kämpfen der FV Bad Schussenried und der TSV Heimenkirch im Tabellenkeller um dringend benötigte Zähler.



Das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm dürfte für viel Brisanz sorgen. Der TSV Neu-Ulm hat mit 13 Punkten aus acht Spielen als Aufsteiger bereits überzeugt, zuletzt gabe es jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Srbija Ulm. Türkspor spielt bislang eine bärenstarke Saison, liegt mit 16 Punkten aus sieben Begegnungen nur knapp hinter Tabellenführer FV Olympia Laupheim. Zuletzt spielte Türkspor jedoch nur 2:2 beim FV Bad Schussenried.

Für den FV Bad Schussenried ist das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten ein Schlüsselduell. Mit bislang nur fünf Punkten aus sieben Spielen rangiert der Aufsteiger auf Platz 15 und muss dringend punkten, das 2:2 gegen Türkspor am vergangenen Wochnende könnte für das nötige Selbstvertrauen sorgen. Der TSV Heimenkirch hat mit vier Zählern aus sechs Partien nur unwesentlich mehr auf dem Konto und steht nach der 0:2 Niederlage im Allgäu-Derby nur einen Rang hinter den Gastgebern. Für beide Mannschaften zählt nur ein Seig.



