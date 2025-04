Stadtderby in Gifhorn – Direkte Duelle in der oberen Tabellenhälfte

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

HSV Hankensbüttel (10. Platz, 22 Punkte) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (9. Platz, 27 Punkte) Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und wollen den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern. Der HSV Hankensbüttel kommt mit einem 1:1 gegen SSV Kästorf-Warmenau in die Partie. USI Lupo Martini Wolfsburg II hatte zuletzt spielfrei und dürfte ausgeruht antreten.

SV Gifhorn (7. Platz, 31 Punkte) – MTV Gifhorn (1. Platz, 49 Punkte) Im Stadtderby trifft der SV Gifhorn auf den ungeschlagenen Tabellenführer. Der SV Gifhorn geht mit Rückenwind aus dem 3:0 gegen SV Grün-Weiß Calberlah in die Partie. Der MTV Gifhorn musste zuletzt ein 1:1 gegen VfL Wahrenholz hinnehmen und wird auf Wiedergutmachung aus sein.

VfL Wahrenholz (6. Platz, 33 Punkte) – TSV Hillerse (5. Platz, 34 Punkte)

Beide Teams trennen lediglich ein Punkt, was ein ausgeglichenes Duell erwarten lässt. Der VfL Wahrenholz möchte nach dem 1:1 beim Spitzenreiter MTV Gifhorn seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Der TSV Hillerse hingegen will nach dem überzeugenden 3:0 gegen FC Brome 1919 an die Leistung anknüpfen.