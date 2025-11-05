Stadtderby in der VELTINS-Arena? Blau-Weiß Kerpen braucht noch Stimmen

Der SV Blau-Weiß Kerpen mischt beim VELTINS-Voting um ein Spiel in der Arena auf Schalke mit. Spieler Tobias Weisweiler spricht über die besondere Bewerbung, kreative Social-Media-Aktionen und die große Motivation vor dem Voting-Endspurt am Donnerstagabend.

Für den SV Blau-Weiß Kerpen könnte ein außergewöhnlicher Fußballtraum wahr werden: Ein reguläres Meisterschaftsspiel in der VELTINS-Arena auf Schalke. Der Kreisligist aus der Kreisliga A Rhein-Erft steht unter den letzten sechs Vereinen beim deutschlandweiten Voting der Brauerei – das noch bis Donnerstag, 23.00 Uhr, läuft.

„Unser Spieler Fabian Nothhelfer ist auf die Aktion aufmerksam geworden und hat uns dann dafür angemeldet“, erzählt Tobias Weisweiler, Spieler der ersten Mannschaft. „In der Anmeldung hat er vor allem unsere schlechten Trainingsbedingungen auf der Asche thematisiert, die wir humorvoll für die Aktion auf unserem Instagram-Account zur Schau gestellt haben.“

➡️ Hier noch bis Donnerstag, 23 Uhr abstimmen!

Die Bewerbung mit Selbstironie kam offenbar gut an – und fand in den sozialen Medien schnell Verbreitung. Mit Videos, Memes und kreativen Posts wirbt der Klub in diesen Tagen um jede Stimme. „Mehrere Posts auf Social Media und eine geschenkte Minute im Lokalradio Radio Erft“ sollen laut Weisweiler für den entscheidenden Schub im Voting-Endspurt sorgen.

Mit Humor und Leidenschaft ins Finale

Sportlich läuft es nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wieder solide. Nach zehn Spielen liegt Blau-Weiß Kerpen mit zwölf Punkten auf dem achten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Horremer SV II, gegen den man sich auch für das mögliche Spiel in der Arena beworben hat.

Im Wettbewerb „VELTINS Dein Heimspiel“ treten die verbliebenen sechs Finalisten – SV Schwarz-Weiß Lembeck, VfR Rüblinghausen, SC Falke Saerbeck, TuS Belecke, FV Wiehl und Blau-Weiß Kerpen – gegeneinander an. Die Sieger dürfen ein reguläres Ligaspiel in der VELTINS-Arena austragen – mit allem, was dazugehört: Profi-Kabine, Bustransfer, Videowürfel, Interviews und After-Match-Party.

„Einmal im Profi-Stadion auflaufen“

Für die Kerpener wäre ein Auftritt in der Arena weit mehr als ein PR-Gag. „Jeder kleine Junge träumt davon, Profifußballer zu werden“, sagt Weisweiler. „Sowohl bei uns als auch bei Horrem sind keine Ex-Profis in der Mannschaft. Daher würde sich jeder Spieler, egal von welcher Mannschaft, einen Kindheitstraum erfüllen: Einmal im Profi-Stadion auflaufen.“

➡️ Hier noch bis Donnerstag, 23 Uhr abstimmen!

Die Aussicht auf ein Kerpener Stadtderby in der VELTINS-Arena sorgt in der Mannschaft und im Umfeld gleichermaßen für Begeisterung. „Ein Kerpener Stadtderby in der VELTINS-Arena wäre natürlich eine tolle Sache für die ganze Stadt.“

Ob der Traum wahr wird, entscheidet sich am Donnerstagabend um Punkt 23 Uhr. Dann steht fest, welches Team sich die meisten Stimmen sichern konnte – und für wen sich das Engagement, der Humor und die Kreativität wirklich ausgezahlt haben.