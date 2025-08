Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 an und verspricht richtig heiße Duelle. Während die vermeintlichen Aufstiegskandidaten erneut punkten wollen, kommt es in Delmenhorst zum Stadtderby. Hier für euch wie gewohnt alle anstehenden Partien in der Übersicht.

Beide Teams sicherten sich im ersten Spiel der Saison den ersten Sieg und wollen nun unbedankt an der Ausbeute anknüpfen. Die Gäste aus Wilhelmshaven gelten in dieser Spielzeit als einer der Titelanwärter und gehen dementsprechend als leichter Favorit in die Partie, sind aber gewarnt, denn Obenstrohe zeigte in der Vorwoche bereits, dass sie über enorme Heimstärke vefügen.

Der GVO Oldenburg musste zuletzt eine bittere Niederlage gegen den (wohl) direkten Konkurrenten WSC FRISIA hinnehmen und wird hungrig in die Partie gehen. Auch der FC Hude verlor das Auftaktspiel gegen den VfL Stenum. In der letzten Saison siegte Hude im Hinspiel, Oldenburg setzte sich im Rückspiel dann durch.

Auch der VfL Stenum wird in dieser Saison in der oberen Tabellenregion erwartet und zeigte beim Auftaktsieg gegen Hude direkt einmal warum. Aber auch der TSV Großenkneten wird in dieser Tabellenregion erwartet und begründete dieses ebenfalls am ersten Spieltag – ein absolutes Top-Spiel am zweiten Spieltag.

Für den Aufsteiger SVE Wiefelstede war am ersten Spieltag in Großenkneten nichts zu holen. Aber auch der VfR Wardenburg ging zum Ligaauftakt vor heimischer Kulisse gegen den SV Tur Abdin leer aus. Beide Teams werden alles in die Waagschale werfen, um den ersten Dreier der Saison zu feiern.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 15:00 live PUSH