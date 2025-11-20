Stadtderby in Delmenhorst – Topspiel in Großenkneten

Für Schlusslicht TSV Abbehausen könnte dieses Spiel bereits ein kleiner Endspielcharakter haben. Mit nur drei Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Rastede hingegen steckt mit nur 18 Punkten ebenfalls im unteren Tabellendrittel fest und kann den Abstand auf die Abstiegsränge mit einem Sieg spürbar vergrößern. Beide Teams werden daher mit maximalem Einsatz in die Partie gehen – die Ausgangslage spricht jedoch klar für den FC Rastede.