Stadtderby in Delmenhorst – Topspiel in Großenkneten

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hält erneut brisante Duelle bereit – sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf. Während Tabellenführer Wildeshausen den Platz an der Sonne festigen will, kämpfen die Teams am Tabellenende verzweifelt um Anschluss. Auch im breiten Mittelfeld stehen richtungsweisende Partien an, die den weiteren Verlauf der Saison prägen könnten. Es ist ein Spieltag, der gleichermaßen Spannung, Druck und Überraschungspotenzial mit sich bringt.
Tabellenführer Wildeshausen geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg. Mit 40 Punkten aus 16 Spielen ist Wildeshausen weiterhin ungeschlagen und will diese beeindruckende Serie ausbauen. Oldenburg II hingegen steckt mit 18 Punkten im unteren Mittelfeld fest und sucht nach Stabilität. Für die Gäste wird es ein extrem schwerer Auswärtstag – Wildeshausen möchte seine Dominanz unterstreichen und die Tabellenspitze behaupten.
Hier trifft der Achte auf den Siebten – ein klassisches Mittelfeldduell mit großer Bedeutung für beide Teams. Nordenham möchte den direkten Konkurrenten überholen und sich im sicheren Tabellenmittelfeld festsetzen. Heidmühle hingegen kann mit einem Sieg sogar wieder Richtung obere Tabellenhälfte schielen. Beide Teams spielen eine solide Saison, weshalb ein ausgeglichenes und enges Spiel zu erwarten ist.
Für Schlusslicht TSV Abbehausen könnte dieses Spiel bereits ein kleiner Endspielcharakter haben. Mit nur drei Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Rastede hingegen steckt mit nur 18 Punkten ebenfalls im unteren Tabellendrittel fest und kann den Abstand auf die Abstiegsränge mit einem Sieg spürbar vergrößern. Beide Teams werden daher mit maximalem Einsatz in die Partie gehen – die Ausgangslage spricht jedoch klar für den FC Rastede.
Auf dem Papier ist es das ungleichste Duell dieses Wochenendes. Der FC Hude steht mit 11 Punkten tief im Abstiegskampf, während GVO Oldenburg mit 36 Zählern eine bärenstarke Saison spielt und weiter um den Aufstieg kämpft. Die Gäste stellen mit 65 Toren den besten Angriff der Liga und gehen als haushoher Favorit ins Spiel. Für Hude spricht höchstens der Heimvorteil – alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
Das Topspiel dieses Spieltags steigt in Großenkneten, wo der Vierte den Dritten empfängt. Beide Teams liegen nur einen Punkt auseinander, was ein enges und intensives Duell erwarten lässt. Stenum verfügt mit 55 Toren über eine der stärksten Offensiven der Liga, während Großenkneten durch Konstanz und starke Defensivleistungen überzeugt. Der Sieger bleibt im Rennen um die Spitzenplätze – der Verlierer droht etwas den Anschluss zur Top-3 zu verlieren.
Im Delmenhorster Stadtderby geht es um mehr als nur drei Punkte. TV Jahn kämpft als Tabellenzwölfter um Abstand zur Abstiegszone, während Tur Abdin als Sechster weiter im oberen Drittel bleiben will. Jahn wird den Derbycharakter nutzen wollen, um den Favoriten unter Druck zu setzen. Tur Abdin hat jedoch die spielerische Qualität auf seiner Seite und geht mit leichtem Vorteil in das brisante Nachbarschaftsduell.