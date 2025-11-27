 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Stadtderby in Braunschweig, Spitzenspiel in Bleckenstedt

David gegen Goliath in Gifhorn

Verlinkte Inhalte

Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Nachdem am vergangenen Wochenende nur das Duell zwischen Northeim und Volkmarode angepfiffen wurde, bleibt abzuwarten, ob am kommenden Wochenende mehr gespielt werden wird. Wir schauen auf die Spiele, die auf dem Programm stehen am 17. Spieltag der Landesliga..

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
14:00

Derby am Samstag! Das Hinspiel ging klar mit 4:0 an die Freien Turner, doch die aktuelle Form spricht nicht dafür. Tabellarisch heißt es Platz elf gegen neun, wobei BSC nach einem Spiel weniger auf dem Konto, einen Punkt mehr hat. Die Freien Turner sind daheim noch ohne Niederlage (3 Siege, 4 Remis) und die Gäste haben auswärts bisher nur vier Punkte gesammelt. Spannung ist zu erwarten und ein komplett offener Spielausgang ebenfalls.

Sa., 29.11.2025, 16:30 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
16:30

Zwischen Vahdet und Northeim fielen in den vergangen zwei direkten Partien jeweils keine Tore. Das darf am Samstag gerne anders aussehen. Northeim hat vier Punkte Vorsprung, aber auch zwei Spiele mehr absolviert. Beide Teams fuhren zuletzt einen Dreier ein, nachdem man zuvor eine Krise innehielt. Die Frage ist, wer mehr Selbstvertrauen tankte.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
14:00

Im Hinspiel trotzte Aufsteiger Volkmarode der SVG einen Punkt ab. Volkmarode kassiert daheim nur eine Niederlage, doch auch die SVG auf Platz sechs ist auswärts in guter Form und steht dort auf dem dritten Platz. Wer zeigt seine Stärke am Sonntag mehr?

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
14:00

Seit dem Aufstieg vom Bovender SV stand man sich fünf Mal gegenüber und Lengede konnte nie gewinnen. Auch das Hinspiel gewann Bovenden mit 4:1. Auch tabellarisch gilt der Tabellenvierte als klarer Favorit gegen Lengede, die dem Abstieg entgegentaumeln. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
14:00

Das kann man über das Duell in Bleckenstedt nicht sagen. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt vier Spiele in Serie gewannen. Tabellarisch heißt es Platz drei gegen Platz sieben. Das Hinspiel gewannen die Germanen mit 3:2 und auch das letzte Duell in Bleckenstedt ging klar mit 6:1 an die Blau-Gelben.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
14:00

David gegen Goliath. Gifhorn gewann jedes einzelne Heimspiel und Sülbeck/Immensen steht auf dem letzten Platz. Auch das Hinspiel gewann der MTV mit 4:0. Ein Heimsieg ist Pflicht für den Tabellenzweiten im Aufsteigerduell.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
15:30

Göttingen 05 gewann das Hinspiel mit 2:1 und ist nun seit fünf Spielen ohne Niederlage. Zuhause erzielten die 05er bereits 28 Tore. Der Aufsteiger aus Wolfenbüttel hingegen ist auswärts noch ohne Punkt und steht in der Abstiegszone. Auch hier ist ein Heimsieg das erwartete Ergebnis.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
14:00

Vorsfelde gewann das Hinspiel mit 4:1 und auch ein test im Januar gewann der Oberliga-Absteiger klar mit 5:0. Am Samstag geht es für Fallersleben um wichtige Punkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Vorsfelde will die Tabellenführung vor Gifhorn verteidigen.

Aufrufe: 027.11.2025, 01:52 Uhr
NKAutor