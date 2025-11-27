Stadtderby in Braunschweig, Spitzenspiel in Bleckenstedt

Nachdem am vergangenen Wochenende nur das Duell zwischen Northeim und Volkmarode angepfiffen wurde, bleibt abzuwarten, ob am kommenden Wochenende mehr gespielt werden wird. Wir schauen auf die Spiele, die auf dem Programm stehen am 17. Spieltag der Landesliga..

Zwischen Vahdet und Northeim fielen in den vergangen zwei direkten Partien jeweils keine Tore. Das darf am Samstag gerne anders aussehen. Northeim hat vier Punkte Vorsprung, aber auch zwei Spiele mehr absolviert. Beide Teams fuhren zuletzt einen Dreier ein, nachdem man zuvor eine Krise innehielt. Die Frage ist, wer mehr Selbstvertrauen tankte.

Derby am Samstag! Das Hinspiel ging klar mit 4:0 an die Freien Turner, doch die aktuelle Form spricht nicht dafür. Tabellarisch heißt es Platz elf gegen neun, wobei BSC nach einem Spiel weniger auf dem Konto, einen Punkt mehr hat. Die Freien Turner sind daheim noch ohne Niederlage (3 Siege, 4 Remis) und die Gäste haben auswärts bisher nur vier Punkte gesammelt. Spannung ist zu erwarten und ein komplett offener Spielausgang ebenfalls.

Seit dem Aufstieg vom Bovender SV stand man sich fünf Mal gegenüber und Lengede konnte nie gewinnen. Auch das Hinspiel gewann Bovenden mit 4:1. Auch tabellarisch gilt der Tabellenvierte als klarer Favorit gegen Lengede, die dem Abstieg entgegentaumeln. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Im Hinspiel trotzte Aufsteiger Volkmarode der SVG einen Punkt ab. Volkmarode kassiert daheim nur eine Niederlage, doch auch die SVG auf Platz sechs ist auswärts in guter Form und steht dort auf dem dritten Platz. Wer zeigt seine Stärke am Sonntag mehr?

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt SSV Kästorf SSV Kästorf 14:00 PUSH

Das kann man über das Duell in Bleckenstedt nicht sagen. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt vier Spiele in Serie gewannen. Tabellarisch heißt es Platz drei gegen Platz sieben. Das Hinspiel gewannen die Germanen mit 3:2 und auch das letzte Duell in Bleckenstedt ging klar mit 6:1 an die Blau-Gelben.

David gegen Goliath. Gifhorn gewann jedes einzelne Heimspiel und Sülbeck/Immensen steht auf dem letzten Platz. Auch das Hinspiel gewann der MTV mit 4:0. Ein Heimsieg ist Pflicht für den Tabellenzweiten im Aufsteigerduell.

Göttingen 05 gewann das Hinspiel mit 2:1 und ist nun seit fünf Spielen ohne Niederlage. Zuhause erzielten die 05er bereits 28 Tore. Der Aufsteiger aus Wolfenbüttel hingegen ist auswärts noch ohne Punkt und steht in der Abstiegszone. Auch hier ist ein Heimsieg das erwartete Ergebnis.