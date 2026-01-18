– Foto: Andreas Harneit

Stadtderby im Finale: OSC gewinnt Heizungsbau-Horstmann-Cup Budenzauber in Stotel: Mit Bildergalerie und allen Toren auf Video Verlinkte Inhalte HHC Bornreihe Stinstedt TSV Stotel MTV Bokel + 20 weitere

Hochspannung, Fairplay und ein dramatisches Finale vom Punkt: Der OSC Bremerhaven hat den diesjährigen Heizungsbau-Horstmann-Cup gewonnen. Im Endspiel gegen den Stadtrivalen LTS Bremerhaven sicherte sich das Team von Trainer Angelo Pauls nicht nur den begehrten Wanderpokal, sondern auch die Siegprämie in Höhe von 1.000 Euro.

Zur Bildergalerie: KLICK Entscheidung fällt vom Punkt

Die beiden Ligagefährten aus der Seestadt lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das nach der regulären Spielzeit folgerichtig 1:1-Unentschieden stand. In der anschließenden Entscheidung vom Punkt bewiesen die „Olympischen“ die stärkeren Nerven und machten den Turniersieg perfekt. Während der OSC die volle Summe einstrich, durfte sich die unterlegene LTS über 500 Euro für die Mannschaftskasse freuen.

Bornreihe am Finaltag nicht in Form

Bereits die Vorrunde am ersten Turniertag verlief weitesgehend nach Plan, wobei lediglich das frühe Ausscheiden des Vorjahresfinalisten MTV Bokel für eine kleine Überraschung sorgte. Am Finalsonntag wurde es in den zwei Sechsergruppen dann spannend. Eine herbe Enttäuschung erlebte Blau-Weiß Bornreihe: Der Mitfavorit verlor vier von fünf Gruppenspielen und verpasste den Einzug unter die besten vier Teams deutlich. Dagegen blieb es in beiden Gruppen bis zum letzten Spielzug spannend. Während sich in der ersten Gruppe "Janssen Elektro" Gastgeber TSV Stotel souverän den Gruppensieg vor LTS Bremerhaven sicherte, setzte sich in der Gruppe „Autoteam Plus“ die SG Stinstedt vor dem OSC Bremerhaven, der gleich mit zwei Teams am Turnier teilnahm, durch. Pech hatte der TV Walle aus Bremen, der trotz eines starken Auftritts beim Turnier den Halbfinaleinzug knapp verpasste.

Stadtteams dominieren das Halbfinale

Im Halbfinale kam es zum klassischen Vergleich „Stadt gegen Land“ – und beide Male behielten die Bremerhavener Teams gegen die klassentieferen Bezirksligisten die Oberhand. LTS besiegte Stinstedt knapp mit 1:0, während der OSC den Gastgeber aus Stotel mit 2:0 bezwang. Im Spiel um Platz drei versöhnte der TSV Stotel sein Publikum immerhin mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Stinstedt und sicherte sich damit 250 Euro Preisgeld. Die SG Stinstedt erhielt als Vierter noch 150 Euro. Alle Ergebnisse und die Tore des Turniers auf Video: KLICK Emotional aber fair

Besonders positiv hoben die Verantwortlichen des TSV Stotel die Atmosphäre hervor. Im Gegensatz zu hitzigen Duellen in der Vergangenheit blieb es diesmal auf dem Feld und auf den Rängen absolut entspannt. „Faire Spiele und entspannte Mannschaften“, lautete das zufriedene Fazit der Organisatoren. Auch Einzelleistungen wurden gewürdigt: Mamadou Kader wurde mit fünf Treffern am Finaltag als bester Torschütze ausgezeichnet. Bester Torhüter wurde Patrick Blessau vom TSV Stotel. Beide wurden für ihre Leistungen vom Teppichhaus Behrens geehrt.