Stadtderby, Grafschafter Duell und Pokal-Nachwehen

Am Freitag um 19 Uhr steigt das erste Derby des 2. Spieltags: Der SV Concordia Emsbüren empfängt Bezirksliga-Neuling SV Listrup. Für beide Mannschaften geht es dabei bereits um die ersten Punkte der neuen Saison.

Die Vorzeichen ähneln sich: Beide Teams schieden bereits in der ersten Runde des Bezirkspokals aus und mussten auch zum Ligaauftakt Niederlagen hinnehmen. Während Concordia mit 1:4 bei Vorwärts Nordhorn II unterlag, kassierte Listrup bei seiner Bezirksliga-Premiere gegen die SG Freren eine deutliche 0:6-Niederlage. Das Ergebnis fiel allerdings klarer aus, als es der Spielverlauf insbesondere in der ersten Halbzeit vermuten ließ.

Für beide Mannschaften bietet das Derby die Chance auf den Neustart. Gelingt Concordia der erste Heimsieg oder holt Aufsteiger Listrup im zweiten Anlauf die ersten Bezirksliga-Punkte der Vereinsgeschichte?

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Ebenfalls am Freitagabend um 19.30 Uhr empfängt der SC Baccum den SV Veldhausen 07. Für den Bezirksliga-Aufsteiger ist es bereits das dritte Heimspiel in Folge, nun soll endlich der erste Erfolg her.

Der Saisonstart verlief bislang unglücklich. Nach dem 1:3 im Bezirkspokal gegen die Sportfreunde Schwefingen musste sich der SC auch zum Ligaauftakt dem SC Spelle-Venhaus II mit 1:4 geschlagen geben. Vor heimischer Kulisse soll nun die Trendwende gelingen.

Auch Veldhausen reist mit einer Niederlage im Gepäck an. Das 1:6 im Bezirkspokal gegen Landesligist SV Eintracht Nordhorn ist allerdings realistisch einzuordnen. Nun greift die Mannschaft erstmals in den Ligabetrieb ein und möchte erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison starten.

Für beide Teams geht es um wichtige Punkte. Kann Baccum den Negativlauf stoppen oder erwischt Veldhausen einen gelungenen Ligaauftakt?

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Für Suddendorf-Samern steht das erste Grafschafter Derby der Saison an

Am Sonntag wartet auf den SV Suddendorf-Samern das erste Grafschafter Derby der noch jungen Bezirksliga-Saison. Der Aufsteiger empfängt die Zweitvertretung des SV Vorwärts Nordhorn, beide Mannschaften wollen ihre guten Saisonstarts bestätigen. Für Suddendorf-Samern begann das Abenteuer Bezirksliga mit einem respektablen 0:0 beim SV Langen. Bereits im Bezirkspokal hatte die Mannschaft gezeigt, dass sie auch klassenhöheren Gegnern Paroli bieten kann, als sie Landesligist Union Lohne über 90 Minuten ein 0:0 abrang und erst im Elfmeterschießen ausschied. Vorwärts Nordhorn II reist ebenfalls mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Fabian Buitkamp gewann ihr Auftaktspiel gegen Concordia Emsbüren und steht zudem in der zweiten Runde des Bezirkspokals. Für Suddendorf-Samern ist es das erste Grafschafter Derby der Saison – entsprechend groß dürfte die Motivation sein, vor heimischer Kulisse den ersten Bezirksliga-Sieg einzufahren. Vorwärts II will dagegen den gelungenen Saisonstart bestätigen und auch im Derby Zählbares mitnehmen. x x Pokal abgehakt? - Freren fordert die Weiße Elf

So., 09.08.2026, 17:00 Uhr SG Freren SG Freren VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf 17:00 PUSH

Am Sonntag um 17 Uhr empfängt die SG Freren die Weiße Elf Nordhorn zum Bezirksliga-Duell. Nach dem erfolgreichen Ligaauftakt wollen die Gastgeber auch gegen den Tabellennachbarn nachlegen und sich von der Pokalniederlage unter der Woche nicht aus der Bahn werfen lassen. Die SG Freren feierte zum Start in die neue Bezirksliga-Saison einen überzeugenden Heimsieg gegen Aufsteiger SV Listrup. Unter der Woche folgte allerdings das Aus in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen den klassenhöheren SV Union Lohne. Nun gilt es, den Fokus wieder voll auf den Ligaalltag zu richten. Mit der Weißen Elf Nordhorn reist ein Gegner an, der ebenfalls mit Rückenwind ins Emsland kommt. Der Bezirksliga-Dino gewann sein Auftaktspiel und möchte den gelungenen Saisonstart unter dem neuen Trainer Karsten Ennen bestätigen. Nach 25 Jahren ununterbrochener Bezirksliga-Zugehörigkeit zählt die Weiße Elf zu den erfahrensten Mannschaften der Liga. Die Vorzeichen versprechen eine interessante Partie: Freren möchte vor heimischer Kulisse den zweiten Ligasieg einfahren, während die Nordhorner ihre gute Form auch auswärts unter Beweis stellen wollen. x x Derby am Wallkamp: Wartet Laxten weiter auf den ersten Pflichtspielsieg gegen den ASV?

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr ASV Altenlingen ASV Altenlingen SV Olympia Laxten Laxten 15:00 live PUSH

Wenn am Sonntag der ASV Altenlingen den SV Olympia Laxten am Wallkamp empfängt, geht es nicht nur um drei Punkte. Das Lingener Stadtderby ist eines der Highlights des zweiten Bezirksliga-Spieltags – und für Olympia zugleich die nächste Chance, eine lange Durststrecke zu beenden. Der letzte Pflichtspielsieg der Laxtener gegen den ASV Altenlingen liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. Seit dem Erfolg im Jahr 2021 wartet Olympia in Pflichtspielen auf den nächsten Derby-Coup. Die Vorzeichen sprechen diesmal erneut eher für die Gastgeber. Der ASV geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell. Vor dem Saisonstart sicherte sich die Mannschaft den Titel bei der Lingener Stadtmeisterschaft und setzte sich im Finale deutlich gegen Holthausen-Biene II durch. Olympia musste sich mit Rang vier begnügen und schied unter der Woche zudem in der zweiten Runde des Bezirkspokals nach einer 1:2-Niederlage bei den SF Schwefingen aus. Auch persönlich ist die Partie für mich etwas Besonderes. Während des Finales der Lingener Stadtmeisterschaft erhielt ich eine Nachricht von ASV-Trainer Jan Zevenhuizen, der das Endspiel urlaubsbedingt nicht vor Ort verfolgen konnte. Darin bedankte er sich für den FuPa-Liveticker und verabschiedete sich mit den Worten: „Bis bald am Wallkamp! Herzliche Einladung!“ Diese Einladung nehme ich am Sonntag gerne an und begleite das Derby für euch live im FuPa-Liveticker. Ob Altenlingen seine starke Form bestätigt oder Olympia den Derby-Fluch beendet, zeigt sich am Sonntag am Wallkamp. Alle Tore, Highlights und wichtigen Szenen gibt es wie gewohnt live bei FuPa. x x Historische Heimkulisse: Bokeloh fordert Bad Bentheim

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Bokeloh Bokeloh SV Bad Bentheim Bad Bentheim 15:00 PUSH

Am Sonntag empfängt der SV Bokeloh den SV Bad Bentheim zum zweiten Spieltag der Bezirksliga. Während die Gastgeber ihre ersten Schritte in der Vereinsgeschichte auf Bezirksebene gehen, wollen die Gäste nach dem bitteren Pokal-Aus unter der Woche in die Erfolgsspur zurückkehren. Für den SV Bokeloh ist jede Partie in dieser Saison ein Stück Vereinsgeschichte. Als Meister der Kreisliga schaffte der SV Bokeloh erstmals überhaupt den Sprung in die Bezirksliga und möchte sich in der neuen Spielklasse schnell behaupten. Vor heimischer Kulisse soll nun der nächste Schritt gelingen. Der SV Bad Bentheim reist mit gemischten Gefühlen an. Die Burgstädter sorgten in der ersten Runde des Bezirkspokals noch mit einem 3:0-Erfolg gegen Landesligist FC Schüttorf 09 für eine Überraschung. In der zweiten Runde folgte jedoch das Aus: Trotz einer frühen 2:0-Führung musste sich Bentheim beim SV Alemannia Salzbergen noch mit 2:3 geschlagen geben. Für Bad Bentheim geht es darum, den Fokus wieder auf die Liga zu richten. Bokeloh möchte den Heimvorteil nutzen und die nächsten Punkte in der Premierensaison sammeln, während Bad Bentheim zeigen will, dass die verpasste Pokalchance schnell abgehakt ist. x x Zwei Pokalsieger im direkten Duell: Salzbergen empfängt Schwefingen

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SF Schwefingen SF Schwefingen 19:30 PUSH