Die Mannschaft freut sich auf ihr erstes Heimspiel – Foto: Michael Björn Busch

Im ersten Heimspiel der Saison 26/27 trifft der FC Remscheid im Stadtderby gegen die SG Hackenberg an

Der SG Hackenberg reist an, um mutig dagegenzuhalten und will den Großen Nachbarn im Stadtderby Ärgern. In einem Derby spielen Einsatz, Leidenschaft und Tagesform oft eine entscheidende Rolle.

Am kommenden Spieltag trifft der FC Remscheid auf den SG Hackenberg. Beide Teams wollen wichtige Punkte einfahren. FC Remscheid will den ersten Saison Sieg und will das Spiel konzentriert an gehen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, umkämpftes Spiel mit viel Spannung freuen.

Der FC Remscheid hat seinen Auftaktspiel gegen die ASV Mettmann mit 3:0 verloren und die SG Hackenberg hat gegen die SSV Germania Wuppertal zum Auftakt 1:1 gespielt

Der FC Remscheid hofft auf viele Zuschauer gegen den Stadtrivalen SG Hackenberg

SG Hackenberg hat sich letzte Saison über Entscheidungsspiele gegen Berghausen und anschließend im Relegationsspiel zum Abstieg in die Kreisliga A gegen Viersen die Klasse erhalten.

Anstoß ist am Sonntag den 23.08.26 um 15uhr, im Stadion Reinshagen

Weiter Spiele des 2.Spieltags

Freitag

SC Reusrath- Cronenberg

Sonntag

Solingen 03 II- Vohwinkel

SSV Born II- HSV Langenfeld

DV Solingen II- Jugoslavija

SC Sonnborn- VfB Hilden II

SSV Germania- SC BB Barmen

Ronsdorf- ASV Mettmann

Richrath- BV Gräfrath