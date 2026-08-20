Im ersten Heimspiel der Saison 26/27 trifft der FC Remscheid im Stadtderby gegen die SG Hackenberg an
Am kommenden Spieltag trifft der FC Remscheid auf den SG Hackenberg. Beide Teams wollen wichtige Punkte einfahren. FC Remscheid will den ersten Saison Sieg und will das Spiel konzentriert an gehen.
Der SG Hackenberg reist an, um mutig dagegenzuhalten und will den Großen Nachbarn im Stadtderby Ärgern. In einem Derby spielen Einsatz, Leidenschaft und Tagesform oft eine entscheidende Rolle.
Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives, umkämpftes Spiel mit viel Spannung freuen.
Der FC Remscheid hat seinen Auftaktspiel gegen die ASV Mettmann mit 3:0 verloren und die SG Hackenberg hat gegen die SSV Germania Wuppertal zum Auftakt 1:1 gespielt
Der FC Remscheid hofft auf viele Zuschauer gegen den Stadtrivalen SG Hackenberg
SG Hackenberg hat sich letzte Saison über Entscheidungsspiele gegen Berghausen und anschließend im Relegationsspiel zum Abstieg in die Kreisliga A gegen Viersen die Klasse erhalten.
Anstoß ist am Sonntag den 23.08.26 um 15uhr, im Stadion Reinshagen
Weiter Spiele des 2.Spieltags
Freitag
SC Reusrath- Cronenberg
Sonntag
Solingen 03 II- Vohwinkel
SSV Born II- HSV Langenfeld
DV Solingen II- Jugoslavija
SC Sonnborn- VfB Hilden II
SSV Germania- SC BB Barmen
Ronsdorf- ASV Mettmann
Richrath- BV Gräfrath