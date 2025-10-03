Stadtderby auf der Hasenburg: Platzverweis gibt frühe Richtung vor

Die Gastgeber hatten sich auf der Hasenburg vorgenommen, sich nicht in der Rolle des Underdogs ausruhen zu wollen. Der Bezirksligist spielte mit und sorgte für einen ausgeglichenen Beginn, ehe sich die Schlüsselszene des Spiel ereignete. Verteidiger Tristan Starke griff im Strafraum zu einer Notbremse, die das Schiedsrichter-Gespann mit einer Roten Karte ahndete. Den fälligen Strafstoß brachte Mika Schönke im Kasten unter und verpasste der SVE den zweiten Nackenschlag (20.).

Dass Max Börner nur neun Minuten später nachlegte, minderte die Hoffnung der Eintracht auf eine Überraschung. Dadurch sorgten Doppelpacker Börner (50.) und Vüsal Mammadov (73.) vorzeitig für klare Verhältnisse. Die Turner ziehen damit neben der SV Drochtersen/Assel II als zweiter Landesligist ins Bezirkspokal-Halbfinale ein.